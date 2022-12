Fãs de Emily em Paris estão aclamando mudança na 3ª temporada

Alerta de spoiler

A terceira temporada de Emily em Paris está dando o que falar na Netflix, e os fãs estão aclamando uma importantes mudança no terceiro ano da série.

Sucesso no streaming, o seriado está no top 10 no catálogo do Brasil, ocupando a primeira posição na plataforma. Alice in Borderland e Wandinha, outros grandes sucessos, foram deixadas para trás.

“Um ano após chegar a Paris para o emprego dos sonhos, Emily precisa tomar decisões profissionais e amorosas difíceis para definir seu futuro”, afirma a sinopse.

A série da Netflix traz, mais uma vez, Lily Collins (Espelho, Espelho Meu) no papel principal. O elenco conta também com Kate Walsh (Grey’s Anatomy), Lucien Laviscount (Scream Queens) e Lucas Bravo (Sra. Harris Vai a Paris) no elenco principal.

Veja algumas reações dos fãs, abaixo.

Mais francês na nova temporada

Nas duas primeiras temporadas, os personagens de Emily em Paris alternavam entre o francês e o inglês, quando Emily e personagens de língua inglesa apareciam (via Cosmopolitan).

Porém, agora no terceiro ano, isso mudou, e os personagens estão falando ainda mais a língua francesa, o que faz sentido, pois a série se passa na França.

“Estou tão feliz que Emily em Paris finalmente tenha os personagens franceses falando francês uns com os outros”, disse uma fã.

“Adoro que eles estejam realmente falando francês em Emily em Paris, mas também estou percebendo, não consigo entender francês… posso culpar o sotaque?”, escreveu uma fã.

“Amei que eles falaram mais francês nessa nova temporada de Emily em Paris”, disse outro fã.

A série Emily em Paris está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.