Fãs de Game of Thrones estão surtando por série de Jon Snow

Após ser anunciada pela HBO, os fãs de Game of Thrones estão surtando pela série derivada de Jon Snow.

Com Kit Harington de volta, o spin-off vai focar em Snow, ou Aegon Targaryen, que deixou Westeros e se uniu aos Selvagens, viajando ao norte da Muralha (via ComicBook).

A nova série derivada é um dos focos do universo de Game of Thrones, como A Casa do Dragão e outras anunciadas. Além disso, fãs de todo o mundo comentaram sobre o anúncio, com alguns apoiando e outros sendo contra.

“Se *eu* não tiver nenhum interesse em um show de Jon Snow, temo que ninguém o fará”, tuitou uma fã.

“Eu tenho que ser honesto eu assisti Game of Thrones inteiro sem saber que Jon Snow era o personagem principal”, tuitou outro fã.

“Sequência de Jon Snow de Game of Thrones”, previu a fã, com uma nota falsa no Rotten Tomatoes.

“Diz muito que a sequência de Jon Snow para Game of Thrones está em andamento e Arya está nos trendings. Por que não ter uma série de Arya Stark?”, tuitou outro fã.

“O Mundo de Gelo & Fogo está concorrendo à melhor franquia”, tuitou um outro fã.

A Casa do Dragão é a próxima série Game of Thrones

A Casa do Dragão será a próxima série Game of Thrones a estrear na HBO Max, e se passará 200 anos antes dos eventos da série original.

“Situada mais de 200 anos antes dos eventos da série original, acompanhamos a guerra civil que acontece enquanto os meio-irmãos Aegon II (Tom Glynn-Carney) e Rhaenyra (Emma D’Arcy) almejam o trono após a morte do pai Viserys I (Paddy Considine)”, diz a sinopse.

Com Matt Smith e Emma D’Arcy liderando o elenco, ele ainda é composto por Paddy Considine, Tom Glynn-Carney, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Emily Carey, Milly Alcock, entre outros atores.

Criada por Ryan J. Condal e George R. R. Martin, a série é escrita por Condal e Sara Hess.

A Casa do Dragão estreia dia 21 de agosto na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira