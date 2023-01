Fãs de Ginny & Georgia estão detestando um romance da série

Sucesso na Netflix, a 2ª temporada de Ginny & Georgia não demorou a conquistar os assinantes brasileiros da plataforma. Além de figurar no Top 10 do streaming, a série dá o que falar nas redes sociais – e nem todos os comentários são positivos. Muitos fãs estão detestando um dos principais romances da produção.

“Novos relacionamentos e desafios aguardam Ginny e Georgia em Wellsbury. Mas os segredos do passado podem colocar tudo a perder”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Ginny & Georgia na Netflix.

O elenco de Ginny & Georgia é liderado por Brianne Howey (Batwoman), Antonia Gentry (Criando Dion), Jennifer Robertson (Schitt’s Creek) e Felix Mallard (Locke & Key).

Revelamos abaixo por que os fãs de Ginny & Georgia estão odiando um dos relacionamentos mais importantes da série; confira!

Romance de Joe e Cynthia desagrada os fãs de Ginny & Georgia

Na 2ª temporada de Ginny & Georgia, o romance de Joe e Cynthia ganha destaque. Para explicar por que os fãs estão odiando a relação, é importante lembrar como ela começou.

Durante a 1ª temporada de Ginny & Georgia, Joe é introduzido como o gentil dono do Blue Farm Café, e Cynthia, surge como uma mãezona sabe-tudo que enfrenta Paul na eleição municipal.

Os personagens quase não interagem na 1ª temporada, mas surpreendentemente, desenvolvem um affair no segundo ano.

No quarto episódio, por exemplo, Cynthia e Joe se aproximam devido à solidão mútua e ao interesse pelo hockey. No capítulo seguinte, os personagens se beijam, e no sexto episódio, dormem juntos pela primeira vez.

O romance desagradou muitos fãs de Ginny & Georgia. Para os espectadores, a união simplesmente “não faz sentido”.

“A pessoa que escreveu a trama de Cynthia e Joe na 2ª temporada de Ginny & Georgia tem quer ser investigada! Estou falando sério, não façam isso com ele!”, comentou um fã no Twitter.

Segundo alguns assinantes da Netflix, o romance de Cynthia e Joe “estragou” a 2ª temporada de Ginny & Georgia.

“O fato de Joe e Cynthia ficarem juntos é a pior coisa que poderia ter acontecido. Não faz o menor sentido”, afirmou outro espectador.

Sarah Lampert, a criadora da série, foi perguntada sobre o relacionamento de Cynthia e Joe em uma entrevista recente.

De acordo com a showrunner, o fato dos personagens “não combinarem” não é exatamente uma coincidência.

“Eu adoro que o relacionamento não funciona! Desde o início, deixamos muito claro que esse relacionamento não tem futuro. Mas ambos precisavam um do outro naquele momento. Estamos mostrando que nem todos os romances duram para sempre, e que isso é normal”, explicou Lampert.

A 2ª temporada de Ginny & Georgia já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.