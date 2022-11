Fãs de Grey’s Anatomy estão aclamando momento poderoso DESSA personagem

Alerta de spoiler

Embora Grey’s Anatomy seja uma série de ficção, ela também é conhecida por abordar muitos problemas do mundo real. O seriado está cheio de eventos que podem muito bem acontecer com pessoas reais também.

O quinto episódio da 19ª temporada de Grey’s Anatomy, “When I Get to the Border”, mais uma vez traz questões do mundo real para o primeiro plano da história.

Continua depois da publicidade

Enquanto Miranda Bailey (Chandra Wilson) e Addison Montgomery (Kate Walsh) passam grande parte do episódio como voluntárias em um centro de planejamento familiar, Addison acaba fazendo um discurso verdadeiramente apaixonado sobre as leis do aborto.

Os fãs ouviram o que Addison tem a dizer sobre o assunto e, a julgar por suas reações nas mídias sociais, eles estão adorando o discurso dela.

Após o trágico fim de uma gravidez ectópica que deu errado, uma angustiada Addison pede aos legisladores que vejam a carnificina que suas leis de aborto causaram.

Ela ainda oferece sua opinião sobre o quão horrível é que os profissionais médicos não possam ajudar as mulheres cujas vidas estão em perigo porque as leis os impedem.

Fãs de Grey’s Anatomy reagem ao discurso de Addison

Como o redditor u/Petaline observou, a cena é extremamente comovente, e Kate Walsh faz o discurso com a quantidade de paixão necessária.

“Estou muito feliz que Addison tenha um enredo tão poderoso e significativo. Kate Walsh o entrega perfeitamente. Desoladoramente”, escreveu.

Os fãs de Grey’s Anatomy do Twitter também ficaram extremamente impressionados com a cena.

“Addison Montgomery, a mulher que você é”, @bvkleyxdiaz tuitou com admiração.

“Addison reclamando dos legisladores foi tão doloroso e honesto”, escreveu @addisonsdrew.

Os usuários @lauranewmanvidz e @LivKellyn elogiaram o desempenho de Walsh, enquanto @MotownDR , @LBMarcie , @MZButterfly e @TheSkyeQuakes todos apreciaram como o programa abordou o assunto real das leis do aborto no discurso de Addison.

Grey’s Anatomy pode ser assistido por meio do Star+. A 18ª temporada, inclusive, já está na plataforma.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.