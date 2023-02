Fãs de Grey’s Anatomy estão detonando despedida de Meredith

Ellen Pompeo despediu-se do papel de Meredith no 7º episódio da 19ª temporada de Grey’s Anatomy. Os fãs, contudo, saíram decepcionados do capítulo.

Muitos apontaram que o episódio não foi à altura da importância da personagem, que protagonizou essas 19 temporadas do seriado.

Outros reclamaram que não há flashbacks ou montagens no capítulo, mais parecendo um episódio como qualquer outro. De fato, é estranho uma despedida tão importante fora de um finale.

Veja o que os fãs de Grey’s Anatomy estão dizendo, abaixo, com as traduções logo em seguida.

Revolta dos fãs de Grey’s Anatomy

“Eu achei que o final de Karev foi ruim. Mas isso!?!?! Quem aprovou isso?!? Quero a demissão de todos os envolvidos que acharam que essa é a forma de se despedir de Meredith Grey”, reclamou um fã.

“Tragam a Shonda de volta. O que foi aquilo???”, gritou outra fã.

“Quem escreveu esse episódio para Meredith Grey… eu espero que sua orelha esteja queimando. Isso foi decepcionante”, revoltou-se outra fã.

“Krista realmente fez algo de comédia romântica ao fazê-lo correr atrás dela no aeroporto? EU não entendo o que fizeram com o desenvolvimento de Meredith nesta temporada. É basicamente ‘como arruinar 18 anos de protagonismo em 7 episódios para leigos”, esbravejou outra fã.

“ESSE foi o episódio final de Meredith? Os roteiristas estão tirando com a minha cara, né? Cadê as participações especiais e as montagens?”, reclamou outra fã.

“A série se chama Grey’s Anatomy e esse foi o último episódio de Meredith Grey após 19 temporadas de coração partido e trauma. Ainda assim, recebemos nada, literalmente nada? Nem um flashback? Quem escreveu isso merece ser preso. Adeus. Minhas noites de quinta-feira estão livres”, revoltou-se mais uma fã.

A saída de Ellen Pompeo em Grey’s Anatomy não é definitiva, embora a atriz tenha deixado o elenco regular da 19ª temporada. Ela revelou que sua personagem Meredith pode retornar em algum outro momento.

No entanto, Pompeo vai continuar envolvida com Grey’s Anatomy mais do que nunca, e em um papel que ela já desempenhava.

Pompeo continuará sendo produtora executiva da série, como era antes, e estará envolvida nas próximas temporadas.

No Brasil, Grey’s Anatomy está disponível na plataforma Star+.

