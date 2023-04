Fãs de Harry Potter estão revoltados com envolvimento de J.K. Rowling na nova série

Na última semana, representantes da Warner Bros + Discovery deram a entender que uma adaptação televisiva da franquia Harry Potter está prestes a ser confirmada oficialmente. A possibilidade deixou as redes sociais em polvorosa – e para muitos fãs, o envolvimento de J.K. Rowling é um verdadeiro “tapa na cara”.

Afinal de contas, a escritora passou os últimos anos enchendo suas redes sociais de postagens assumidamente transfóbicas e preconceituosas.

Por isso, uma boa parte do elenco original (e da equipe de produção) de Harry Potter fez o possível para se distanciar das problemáticas opiniões da autora.

A produção de uma nova série de Harry Potter deve encher os bolsos de J.K. Rowling de dinheiro, e por isso, inúmeros fãs da franquia estão revoltados com o envolvimento da autora no vindouro projeto. Veja abaixo o que eles têm a dizer! (via ScreenRant)

Fãs de Harry Potter detonam envolvimento de J.K. Rowling no reboot de Harry Potter

Mesmo não tendo sido oficialmente confirmado, o reboot televisivo de Harry Potter já causa muita polêmica nas redes sociais.

Obviamente, J.K. Rowling estará envolvida no projeto, e por isso, muitos fãs temem que a escritora use os lucros da série para financiar organizações que lutam contra os direitos das pessoas trans.

“É muito importante separar a arte do artista, principalmente na franquia Harry Potter. Sim, J.K. Rowling é talvez a mais maligna autora de livros infantis da atualidade, mas também não podemos esquecer que a ideia de ‘transformar Harry Potter em uma série da HBO’ também é péssima”, disse um fã no Twitter.

Para muitos fãs da franquia original, a intolerância de J.K. Rowling transformou o que deveria ser um sonho em um verdadeiro pesadelo.

“Há alguns anos, isso (a produção de uma série de Harry Potter) seria um sonho. Agora, é um tapa na cara. A JKR destruiu tudo que era especial sobre Harry Potter, e não existe universo em que eu apoiaria qualquer coisa que enchesse os bolsos de alguém que, literalmente, é uma vilã”, disse outra fã na rede social.

De acordo com alguns comentários, o envolvimento de J.K Rowling, inclusive, pode levar ao fracasso (crítico e de audiência) da série de Harry Potter.

“A J.K. Rowling quer um reboot de Harry Potter porque os millenials ainda gostam dos filmes antigos, ou se afastaram deles por várias razões. Então, ela quer conquistar a Geração Z. Mas ela é tóxica, e a maior parte da Geração Z sabe disso. Então, seu envolvimento na série, por si só, é um grande problema”, opina outro espectador no Twitter.

Enquanto J.K. Rowling estiver viva, todos os projetos de Harry Potter darão a ela muito dinheiro. Por isso, para muitos fãs, a melhor alternativa é deixar a franquia cair em completo esquecimento.

“Eu realmente gostaria disso (da série de Harry Potter) há uns 10 anos atrás. Agora, o que eu quero é que parem de produzir qualquer coisa que coloque dinheiro nos bolsos da J.K. Rowling. Daniel Radcliffe foi um Harry Potter excelente – e é um verdadeiro aliado para a comunidade LGBTQ. Rowling, por sua vez, arruinou a franquia com seu ódio anti-trans”, disse outro fã.

Recentemente, Daniel Radcliffe conversou com um grupo de adolescentes trans em um painel da organização Trevor Project, afastando-se mais uma vez das opiniões problemáticas da autora de Harry Potter.

A série de Harry Potter ainda não tem previsão de estreia no HBO.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.