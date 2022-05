Fãs de Loki podem não ter de esperar muito pela 2ª temporada no Disney+

Apesar de ter sido vendida inicialmente como uma minissérie, Loki teve sua segunda temporada confirmada, fruto da popularidade do seriado. Parece que não teremos de esperar muito por ela.

Conforme a ProductionList, da Film & Television Industry Alliance (via ScreenRant), as filmagens da segunda temporada de Loki começarão em 6 de junho, no Pinewood Studios em Londres.

Isso se encaixa com comentários prévios de Tom Hiddleston e Owen Wilson, que disseram que as filmagens começariam no verão (do hemisfério norte).

As filmagens da primeira temporada duraram quatro meses, caso um cronograma similar seja mantido, é possível que a série retorne ao Disney+, com novos episódios, nos primeiros meses de 2023.

Loki continua aventura pelo multiverso da Marvel

A primeira temporada de Loki abriu o multiverso na Marvel. O segundo ano deve continuar a aventura por esta nova realidade no Disney+.

Tom Hiddleston, o Loki, está confirmado para voltar. O mesmo vale para Gugu Mbatha-Raw, como Ravonna Renslayer; Owen Wilson como Mobius; e Sophia Di Martino no papel de Sylvie.

As gravações devem começar em 2022, mas ainda não existe uma previsão de estreia. Detalhes também não foram revelados.

Loki tem uma temporada no Disney+.