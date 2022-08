Fãs de NCIS acham ESSE o personagem mais insuportável da série

NCIS continua sendo uma das séries mais populares da CBS, mesmo já estando há quase duas décadas no ar. Com tantos episódios e tantos personagens apresentados, ainda há um em específico que os fãs apontaram como sendo o mais insuportável.

NCIS segue um grupo de agentes que resolvem crimes pertencentes à Marinha e ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, desde assassinato a roubo e outras atrocidades.

Continua depois da publicidade

De forma alguma a série reinventa as regras dos dramas criminais procedurais, mas os espectadores sempre têm mistério, ação, entretenimento e um elenco de personagens fortes para fornecer algum drama.

Claro, alguns personagens não fizeram sucesso com os fãs ao longo dos anos, e esse sentimento não se aplica apenas aos vilões. Com isso em mente, o Looper entrevistou fãs da série nos EUA para determinar qual personagem eles consideram o menos simpático do grupo.

O personagem de NCIS que os fãs menos gostam

Dos 618 participantes pesquisados, 24,43% concordaram que Anthony DiNozzo Jr. (Michael Weatherly) é o pior.

Por outro lado, alguns espectadores acreditam que Tony envelheceu mal em NCIS, então, por mais surpreendente que o resultado da pesquisa possa ser para alguns espectadores de longo prazo, ele está desagradando as pessoas há muito tempo.

Timothy McGee (Sean Murray) seguiu DiNozzo com 19,90% dos votos, enquanto Ducky (David McCallum) e Ziva David (Cote de Pablo) conquistaram 18,61% e 14,24%, respectivamente.

12,30% consideram Leroy Jethro Gibbs o personagem menos simpático, mas é possível que alguns desses eleitores ainda estejam com raiva após a saída de Mark Harmon de NCIS em 2021.

Até hoje, Gibbs é sem dúvida o personagem mais emblemático da franquia .

Surpreendentemente, Abby (Pauley Perrette) ganhou apenas 10,52% dos votos, efetivamente tornando-a a personagem mais popular entre os pesquisados. Esta pode ser a revelação mais chocante e curiosa dos resultados.

Como o Cheatsheet observou, Abby já foi considerada a pior personagem principal da história de NCIS, mas o tempo parece ter sido gentil com o cientista forense.

NCIS é exibida no Brasil pelo canal AXN.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.