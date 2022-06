Fãs de O Poder e a Lei vão amar nova série da Netflix

Em 2022, O Poder e a Lei se estabeleceu como um dos dramas jurídicos mais populares da Netflix. Agora, uma nova série chega para ameaçar o reinado da produção. Trata-se de Vocês Não Me Conhecem, uma trama policial que já faz muito sucesso entre o público brasileiro da plataforma.

Vocês Não Me Conhecem – também encontrada sob o título original You Don’t Know Me – é uma minissérie britânica criada por Tom Edge e dirigida por Sarmad Masud. A trama é baseada no livro homônimo, lançado em 2017 por Imram Mahmood.

A série estreou originalmente na emissora BBC One, no final de 2021. Pouco tempo depois, a Netflix adquiriu os direitos de transmissão internacional de Vocês Não Me Conhecem.

Explicamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre a trama e o elenco de Vocês Não Me Conhecem.

Tudo sobre a história surpreendente de Vocês Não Me Conhecem

Ambientada no mundo dos tribunais, Vocês Não Me Conhecem já é comparada a outros sucessos jurídicos da Netflix, como O Poder e a Lei e Anatomia de um Escândalo.

“Durante um julgamento em que todas as provas apontam para ele, o réu decide usar as alegações finais para relatar seu envolvimento com uma mulher misteriosa”, afirma a sinopse oficial de Vocês Não me Conhecem na Netflix.

A produção britânica acompanha a história de Hero, um jovem que é levado a julgamento pelo assassinato do colega Jamil Issa.

Em uma decisão surpreendente, Hero opta por demitir seu defensor público e representar a si mesmo nos tribunais.

No mundo jurídico, Hero enfrenta um grande desafio. Afinal, a maioria das evidências o apontam como o responsável pelo crime.

Mas em meio às alegações finais, Hero começa a contar uma história cativante e surpreendente – com o potencial para mudar para sempre seu destino.

Com apenas 4 episódios e um final realmente bombástico, Vocês Não Me Conhecem é perfeita para uma maratona de fim de semana na Netflix.

Conheça o elenco de Vocês Não Me Conhecem na Netflix

A trama de Vocês Não Me Conhecem é ancorada por uma poderosa performance de Samuel Adewunmi como o protagonista Hero.

O britânico é mais conhecido por sua atuação no filme A Última Árvore. Além disso, por sua performance em Vocês Não Me Conhecem, Adewunmi foi indicado ao BAFTA, o prêmio mais importante da indústria cultural inglesa.

Roger Nsengiyumva interpreta Jamil Issa. Nascido na Ruanda, o ator interpreta Rog no filme de aventura Tomb Raider: A Origem, lançado em 2018.

O elenco principal de Vocês Não Me Conhecem é completado por Sophie Wilde (Talk to Me) no papel de Kyra.

Vocês Não Me Conhecem já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer da série.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.