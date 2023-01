Fãs de One Direction percebem erro em Caleidoscópio na Netflix

A série Caleidoscópio, da Netflix, é um dos grandes sucessos recentes do streaming, mas acabou não escapando de um erro que os fãs de One Direction perceberam.

Durante o segundo episódio da primeira temporada, a série acabou cometendo um erro grave, que nem todos notaram.

Judy está tentando contrabandear um dos cartões SIM para seu namorado na prisão, Stan, mas ela é parada por um dos guardas.

Judy acaba subornando a policial no local com um par de ingressos para um show do One Direction. No entanto, uma fã notou que a data no ingresso está em 6 de março de 2016, e a banda entrou em hiato em 2015.

Veja as reações, abaixo.

Os ingressos de One Direction estão na mesa

Uma fã parece ter ficado furiosa e decepcionada após a série errar justamente a data de hiato da famosa banda.

“Por que ninguém está falando sobre os ingressos da tour do One Direction em 2016 mencionados na série da Netflix Caleidoscópio!? O fato de que o One Direction entrou em hiato em 2015 e nem estava junto em 2016?”, escreveu uma fã.

Alguns outros fãs acharam hilário a forma de como os ingressos para um show da banda foram dados a uma personagem.

“Não, a policial deixando a senhora deslizar drogas na prisão em troca de ingressos para shows do One Direction”, disse um fã.

“Não, os ingressos do One Direction!”, escreveu outra fã.

Caleidoscópio já está disponível na Netflix.

