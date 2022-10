Fãs de Recomeço fazem a mesma reclamação sobre o drama da Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, Recomeço se tornou um inesperado sucesso na plataforma. Inspirado em uma história real, o drama romântico deixou muitos espectadores com lágrimas nos olhos. Porém, nas redes sociais, alguns fãs repetem a mesma reclamação sobre o novo hit do streaming.

“Uma artista encontra o amor na Itália e embarca em uma transformadora jornada de perda, resiliência e esperança que vai ultrapassar culturas e continentes”, afirma a sinopse oficial de Recomeço na Netflix.

Continua depois da publicidade

Junto com Zoe Saldana no papel principal, o elenco de Recomeço conta com Eugenio Mastrandrea (A.C.A.B.), Danielle Deadwyler (Vingança & Castigo), Keith David (A Princesa e o Sapo) e Kellita Smith (Moesha).

Revelamos abaixo a maior reclamação dos fãs de Recomeço sobre o drama romântico da Netflix, confira! (via Cosmopolitan).

Para fãs de Recomeço, Zoe Saldana não faz sentido no papel de Amy

Como citamos anteriormente, Zoe Saldana é a protagonista de Recomeço, o novo drama romântico da Netflix.

A série, vale lembrar, é baseada em uma história real. Criada pelas irmãs Attica e Tembi Locke, a produção é inspirada no livro de mesmo nome, também escrito por Tembi.

“From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home” (Recomeço: Memórias de Amor, Sicília e Encontrar um Lar), de Tembi Locke, se tornou um best-seller no New York Times.

Recomeço acompanha a história de Amy, uma estudante de 20 e poucos anos que vive um grande amor na Itália.

Por isso, muitos espectadores criticaram a escolha de Zoe Saldana para o papel. Afinal de contas, a estrela de Guardiões da Galáxia tem 44 anos.

“Vocês realmente querem nos fazer acreditar que a Zoe Saldana pode interpretar uma jovem de 20 e poucos anos?”, comentou uma espectadora nas redes sociais.

Zoe Saldana pode até estar bem conservada, mas para diversos assinantes da Netflix, a atriz não é uma boa escolha para uma personagem tão jovem.

“A Zoe Saldana está ótima para a idade, mas não consegue passar como uma jovem de 20 e poucos anos. Vocês querem que eu olhe para essa senhora e enxergue uma ‘garota de 20 anos em transição?’”, perguntou outro espectador.

Hoje em dia, Zoe Saldana é mais conhecida por performances em filmes de ação e franquias de super-heróis. Na maioria dos papéis, a idade da atriz não chama a atenção.

O mesmo não pode ser dito de Recomeço. Como a história do longa também é fundamentada pela juventude e inexperiência da protagonista Amy, os produtores deveriam ter escolhido uma atriz mais jovem para o papel.

“No final da série, entendi porque a Zoe Saldana aceitou a proposta. Em Recomeço, ela protagoniza ótimas cenas dramáticas. Mesmo assim, não tem a idade correta para aquele papel”, opinou outra fã.

Recomeço está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.