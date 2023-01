Fãs de Resident Evil imploram por adaptação no nível de The Last of Us

A série The Last of Us já se tornou um dos maiores sucessos da HBO, e os fãs de Resident Evil estão implorando por uma adaptação no nível do seriado do aclamado game da PlayStation.

Nos últimos anos, diversas adaptações de jogos foram lançadas, e a Netflix apostou na franquia Resident Evil.

Continua depois da publicidade

Porém, a série, que possuía alguns planos para uma segunda temporada, foi cancelada após críticas negativas referente ao primeiro ano.

Os fãs da saga estão cada vez mais desacreditados em uma boa adaptação de Resident Evil. No entanto, com o lançamento de The Last of Us, muitos querem que Resident Evil ganhe um live-action nas mãos da HBO (via ScreenRant).

Veja as reações, abaixo.

Fãs clamam para a HBO tentar produzir Resident Evil

“Eu adoraria se a HBO fizesse uma temporada de 8 episódios focada em Resident Evil 1. É claro que os programas de TV são o caminho a seguir para adaptar videogames para ação ao vivo”, comentou um fã.

“E se a HBO pegasse Resident Evil para a 2ª temporada e fizesse melhor, meu Deus”, disse outro fã.

“Então me diga por que a HBO Max pode fazer uma série 10/10 de um videogame (The Last of Us), mas ninguém ainda pode fazer um ótimo projeto live-action de Resident Evil? Eu não entendo!”, comentou mais um fã.

“Sim, HBO, por favor, faça uma série Resident Evil, por favor. Mostre à Netflix como se faz”, escreveu uma fã.

“Petição para a HBO refazer Resident Evil!”, disse um fã.

A série de Resident Evil está disponível na Netflix, enquanto The Last of Us está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.