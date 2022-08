Fãs de Rick and Morty descobrem erro peculiar na série

Os fãs de Rick and Morty descobriram um erro um tanto peculiar na série animada. É um detalhe que inicialmente passou despercebido.

Isso foi compartilhado no Reddit, onde os internautas comentaram sobre um erro de coloração, que acontece em um episódio da terceira temporada chamado “Morty’s Mind Blowers”.

No episódio, Rick e Morty acidentalmente têm as suas memórias apagadas. Rick tenta descobrir para que servem os tubos no laboratório em que eles estão.

O personagem então pega um tubo rosa, mas repentinamente fica azul na cena seguinte. Sem nenhuma explicação.

Erro em um pequeno detalhe

Alguns internautas especularam que o tubo podia ter algo como um líquido rosa. Então, ele teria ficado azul porque Rick removeu esse líquido.

No entanto, essa não é uma explicação oficial. É mais provável que tenha sido mesmo apenas um pequeno erro de animação.

Séries animadas como Rick and Morty são produções muito complicadas. As equipes muitas vezes precisam trabalhar rápido, e sem tantos recursos.

Isso faz com que alguns deslizes aconteçam. A série animada Os Simpsons, por exemplo, já teve vários erros de continuidade ao longo dos anos.

Rick and Morty está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.