Fãs de Rick and Morty escolhem ESTE episódio como o melhor da série

Rick and Morty está prestes a ganhar uma sexta temporada e com tantos episódios icônicos, é difícil escolher apenas um para nomear como o melhor. Mas foi exatamente isso que os fãs fizeram.

Uma das tendências recorrentes mais prolíficas em Rick and Morty é a inteligência vasta e insuperável de Rick, o que o torna um dos indivíduos mais poderosos da Curva Finita Central.

Isso geralmente leva a resultados hilários, porque não há nada que Rick não possa fazer. Recentemente, Looper decidiu fazer a pergunta aos fãs de Rick and Morty, questionando qual é o melhor episódio até agora – e definitivamente há um vencedor claro.

A pesquisa, que continha sete opções diferentes, pediu aos fãs que respondessem com o que eles acham que é o melhor episódio de Rick and Morty. Estes foram Rickmurai Jack, The Ricklantis Mixup, Mort Dinner Rick Andre, Total Rickall, The Vat of Acid, The Rickshank Redemption e o infame episódio Pickle Rick.

Após 616 respostas, um episódio subiu ao topo com 22,89% dos votos e, sem surpresa, o vencedor da enquete não é outro senão Pickle Rick, terceiro episódio da terceira temporada.

Como o título do capítulo sugere, Rick se transforma em um picles e precisa recuperar seu corpo humano.

Em segundo lugar ficou The Rickshank Redemption com 17,53%, e o terceiro foi The Vat of Acid com 14,45%.

Popularidade pegou os criadores de Rick and Morty de surpresa

Durante uma mesa redonda com o ScreenRant, Justin Roiland comentou sobre a popularidade de Pickle Rick e notou como eles ficaram surpresos com a recepção, dizendo:

“Nunca pensamos que Pickle Rick seria algo enorme. Juro por Deus. Tivemos outros episódios que achamos que seriam mais populares”.

“Quer dizer, adoramos o episódio, não me entenda mal. Mas não sabíamos, não tínhamos ideia, então quando isso explodiu , nós estávamos tipo, ‘P*ta m*rda, tudo bem.’ Houve outro que achamos que seria o mais popular e que ninguém deu a mínima”.

Rick and Morty está disponível na Netflix e HBO Max.

