Fãs de Sombra e Ossos estão detonando a linha do tempo da 2ª temporada

A 2ª temporada de Sombra e Ossos chegou à Netflix e tem demonstrado ser bem divisiva dentre os fãs. Dito isso, muitos estão reclamando da linha do tempo da série com essa nova leva de episódios. Vamos ver o porquê.

“Em fuga após enfrentar Kirigan, Alina e Maly encontram novos aliados e fazem escolhas difíceis na busca por mais amplificadores”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Sombra e Ossos na Netflix.

Continua depois da publicidade

Jessie Mei Li (Noite Passada em Soho), Ben Barnes (As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian) e Archie Renaux (Gold Digger) lideram o elenco principal desta adaptação dos livros do universo Grisha, escritos por Leigh Bardugo.

Mostramos abaixo por que os fãs de Sombra e Ossos estão reclamando da linha do tempo da segunda temporada; confira!

Fãs reclamam da “bagunça” que se tornou Sombra e Ossos

No Twitter, vários fãs do Grishaverso decidiram compartilhar suas opiniões e pensamentos sobre a 2ª temporada da série da Netflix, e definitivamente parece que há uma tendência dentro dessas opiniões.

Um desses comentários (via Looper), criou um dilúvio de respostas quando eles postaram um vídeo de uma criança misturando várias palavras e escreveram: “Eric Heisserer tomando a decisão de combinar todos os livros da Terra para a 2ª temporada de Sombras e Ossos porque estava se sentindo um pouco ousado”.

Respondendo ao comentário acima, outro fã expressou espanto com a forma como os eventos do livro ocorrem fora de ordem, enquanto outra fã listou quatro livros do Grishaverso que parecem ter sido adaptados para a 2ª temporada.

Outros definiram a 2ª temporada de Sombra e Ossos como “uma bagunça”, observando que o show toma algumas liberdades sérias com o material de origem.

Mais uma fã deu um passo adiante e disse: “essa bagunça de Sombra e Ossos me deixa ainda mais grata por termos uma adaptação perfeita de Lockwood & Co“.

Você já pode assistir a 2ª temporada de Sombra e Ossos na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.