Fãs de Stranger Things concordam sobre qual é a morte mais triste da série

Da 1ª à 4ª temporada, Stranger Things emocionou os assinantes da Netflix com a morte de personagens queridos e realmente importantes. Sendo assim, qual foi a morte mais triste da série? Em um thread do Reddit, os fãs da produção parecem ter encontrado um consenso sobre essa complexa questão.

Nos episódios mais recentes de Stranger Things, vale lembrar, Eleven se muda com a Família Byers para a Califórnia. Em um novo cenário, a personagem tenta lidar com a perda de seus poderes, eliminados durante a batalha final contra o Devorador de Mentes.

O quinto ano, vale lembrar, encerrará a trama da série de uma vez por todas. Segundo informações prévias, Will Byers terá um papel extremamente importante para a conclusão da história.

Enquanto a 5ª temporada de Stranger Things não estreia na Netflix, confira abaixo qual foi a morte mais triste da série, de acordo com os fãs.

Para os fãs de Stranger Things, a morte de Bob foi a mais triste

Recentemente, um fã de Stranger Things promoveu uma discussão no Reddit sobre as mortes mais tristes da série.

De acordo com a maioria dos comentários na thread, a morte de Bob Newby foi, definitivamente, a mais trágica da produção.

“Sinto muita falta do Bob, desde sua despedida”, comentou um fã na rede social.

Bob Newby, para quem não se lembra, é o personagem de Sean Astin (O Senhor dos Anéis) na 2ª temporada de Stranger Things. Ele morre em “The Mind Flayer”, em uma das cenas mais tristes da série.

Além de ser mencionado à exaustão na comunidade de Stranger Things no Reddit, Bob Newby também surge com frequência em discussões sobre as mortes mais emocionantes em filmes e séries de TV.

“A morte do Bob em Stranger Things acabou comigo. Até desisti de assistir à série após aquela cena”, comentou outro fã na rede social.

Na comunidade de Stranger Things no Reddit, o amor do público por Bob é uma constante – o que comprova o excelente desempenho de Sean Astin na série.

Ainda na postagem sobre as mortes mais tristes de Stranger Things, as despedidas de Billy e Alexei também foram citadas por muitos espectadores.

Interpretado por Dacre Montgomery, Billy é introduzido em Stranger Things como um antagonista, mas de acordo com os fãs da série no Reddit, ele revela sua verdadeira natureza caridosa e altruísta em “The Battle of Starcourt”, o episódio final da 3ª temporada.

Alexei, por sua vez, foi sentida por muitos fãs que se identificaram de cara com o personagem de Stranger Things.

“Bob era ótimo, mas honestamente, não precisávamos de outro adulto na turma de Hawkins. O Alexei era diferente. Ele poderia ter ajudado de outra forma. Essa foi a morte mais triste”, disse outro fã.

A temporada final de Stranger Things deve estrear na Netflix em meados de 2024.

