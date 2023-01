Fãs de Stranger Things imploram por novo interesse amoroso de personagem

A 5ª temporada de Stranger Things é, definitivamente, um dos lançamentos mais aguardados da Netflix. Nas redes sociais, os assinantes da Netflix já clamam por uma grande reviravolta nos próximos episódios: a introdução de um novo interesse amoroso para Nancy. Segundo os espectadores, a personagem não deve ficar nem como Jonathan e nem com Steve.

Na 4ª temporada de Stranger Things, vale lembrar, Eleven se muda com a Família Byers para a Califórnia. Em um novo cenário, a personagem tenta lidar com a perda de seus poderes, eliminados durante a batalha final contra o Devorador de Mentes.

O quinto ano, dessa forma, encerrará a trama da série de uma vez por todas. Segundo informações prévias, Will Byers terá um papel extremamente importante para a conclusão da história.

Revelamos abaixo por que os fãs de Stranger Things pedem um novo pretendente para Nancy na 2ª temporada; confira! (via ScreenRant)

Por que Nancy precisa de um novo pretendente em Stranger Things 5?

Nas primeiras temporadas de Stranger Things, Nancy – a personagem de Natalia Dyer – namora Steve Harrington, interpretado por Joe Keery.

No decorrer da série, a personagem também desenvolve fortes sentimentos por Jonathan, vivido por Charlie Heaton.

Finalmente, nos episódios mais recentes, Nancy parece reavivar sua atração por Steve, o que mantém o triângulo amoroso vivo e traz grandes reviravoltas para a série da Netflix.

Porém, para muitos fãs, esse triângulo amoroso “já cansou”. Nas redes sociais, espectadores da Netflix pedem a introdução de um novo interesse romântico para Nancy na 5ª temporada de Stranger Things.

Segundo muitas postagens no Twitter, Nancy não deve ficar nem com Jonathan e nem com Steve – mas sim com Robin.

Para quem não se lembrar, Robin é introduzida na 3ª temporada de Stranger Things como a primeira personagem queer da produção.

Eventualmente, Stranger Things também confirmou que Will Byers é gay. Mesmo assim, Robin marcou época na produção da Netflix.

Na 4ª temporada da série, Nancy e Robin embarcam juntas em várias investigações. De acordo com os espectadores, essa crescente amizade tem tudo para virar um romance.

“Nancy e Robin precisam ficar juntas em Stranger Things! Esse é o único final feliz possível”, comentou um fã nas redes sociais.

A maioria das postagens, no entanto, não traz indicações de “por que” Nancy e Robin devem ficar juntas – apenas memes e fotos das personagens em clima de romance.

Em termos mais práticos, o possível romance entre Robin e Nancy não deve acontecer em Stranger Things. Afinal de contas, como a série passou suas últimas temporadas abordando o relacionamento de Nancy, Steve e Jonathan, o triângulo amoroso deve ganhar uma conclusão satisfatória na reta final.

A 5ª temporada de Stranger Things deve estrear na Netflix ainda em 2023. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.