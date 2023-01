Fãs de That ’90s Show estão fazendo a mesma reclamação para a Netflix

Já disponível na Netflix, a 1ª temporada de That ‘90s Show se tornou um grande sucesso na plataforma, atingindo em cheio a nostalgia dos fãs. A série tem recebido grandes elogios nas redes sociais, mas parte do público faz a mesma reclamação sobre a continuação/reboot de That ‘70s Show.

“Kitty e Red Forman recebem uma nova geração de adolescentes em seu porão quando a neta Leia decide passar o verão com eles no Wisconsin”, afirma a sinopse oficial de That ‘90s Show na Netflix.

O elenco de That ‘90s Show é liderado por Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith, Callie Haverda e Ashley Aufderheide – contando também com participações especiais de Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Wilmer Valderrama, Laura Prepon e Tommy Chong.

Mostramos abaixo por que os assinantes da Netflix estão reclamando sobre That ‘90s Show; confira!

Para assinantes da Netflix, estreia de That ‘90s Show “não faz sentido”

A série That ‘90s Show, que funciona como uma continuação para a sitcom That ‘70s Show, estreou na Netflix em 19 de janeiro de 2023.

Logo após estrear no streaming, a série de comédia conquistou fãs no mundo inteiro, figurando entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

As reações do público (e da crítica) sobre That ‘90s Show foram largamente positivas. No entanto, nas redes sociais, uma reclamação é consenso entre os espectadores.

Afinal de contas, por que a Netflix lançaria That ‘90s Show sem ter os episódios de That ‘70s Show em seu catálogo?

Vale lembrar que, anteriormente, That ‘70s Show estava disponível na Netflix, mas em 2020, a série foi retirada do catálogo do streaming.

“Por que a Netflix produziu That ‘90s Show sem ter That ‘70s Show no catálogo? Isso é muito estúpido”, comentou um assinante no Twitter.

As críticas fazem sentido. Afinal de contas, a trama de That ‘90s Show faz referência às histórias mais importantes de That ‘70s Show. Portanto, o desejo de muitos espectadores era assistir às duas séries ao mesmo tempo (ou uma após a outra).

“Sem querer ser dramática, o fato da Netflix ter lançado That ‘90s Show sem That ‘70s Show no catálogo é minha história de origem como vilã”, afirmou uma espectadora da plataforma.

That ‘70s Show, vale lembrar, foi exibida originalmente pela Fox. Por isso, após sair do catálogo da Netflix, a produção foi incluída no serviço de streaming Peacock (que não está disponível no Brasil).

“É muita audácia da Netflix remover That ‘70s Show do catálogo e dizer: ‘Ei pessoal, temos esse novo That ‘90s Show!’. Ninguém se importa! Tragam o original de volta!”, esbravejou outro assinante nas redes sociais.

Você já pode conferir todos os episódios de That ‘90s Show na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.