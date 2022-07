Fãs de The Big Bang Theory não conseguem superar ESSE momento

The Big Bang Theory terminou há algum tempo, mas continua no coração dos fãs. A série se consolidou como um grande sucesso de audiência na TV.

Um momento adorável envolvendo The Big Bang Theory não aconteceu nem mesmo na própria série. E os fãs não conseguem esquecer até hoje.

No Globo de Ouro de 2011, Matt Bomer e Kaley Cuoco eram os apresentadores da categoria de Melhor Ator em Série de Comédia.

Quando a atriz leu o nome do vencedor, era ninguém menos que… Jim Parsons, o seu colega de elenco de The Big Bang Theory.

O ator ganhou um Globo de Ouro por sua interpretação de Sheldon Cooper, entre outros prêmios. Por ser colega do ator, Kaley Cuoco não conseguiu conter a sua empolgação.

Momento marcante no Globo de Ouro

Enquanto Jim Parsons dava o seu discurso, Kaley Cuoco permaneceu ao seu lado, claramente emocionada.

Com uma mão no peito, ela fez o possível para conter a emoção. Mas era visível que ela estava muito contente pela vitória do colega.

Esse momento ficou marcado para os fãs, principalmente porque foi o primeiro prêmio de destaque que Jim Parsons recebeu por sua atuação em The Big Bang Theory.

Embora não fosse muito conhecido em Hollywood, Jim Parsons provou que era a escolha perfeita para Sheldon Cooper.

O personagem é o grande destaque da série, principalmente por causa do trabalho do ator. Muitos consideram que, sem Sheldon, The Big Bang Theory nunca teria alcançado tanto sucesso.

No Brasil, The Big Bang Theory está disponível na HBO Max.

