Fãs de The Flash estão com medo do retorno do Arqueiro Verde; veja por quê

A série The Flash está indo para sua nona e última temporada, e os fãs do seriado da DC estão com medo do retorno do Arqueiro Verde por um motivo.

Stephen Amell, que foi confirmado para voltar ao papel, foi celebrado pelo público da série, embora muitos ainda estejam apreensivos.

O Arqueiro Verde está morto no Arrowverso. Após morrer defendendo o mundo, Oliver voltou como Espectro em Crise nas Infinitas Terras. No entanto, ele se sacrificou para salvar o multiverso do Anti-Monitor (via ScreenRant).

Porém, o grande problema será no nono episódio da última temporada, que vai incluir o Arqueiro Verde junto de Bloodwork, Kid Flash e John Diggle.

O vilão Bloodwork poderia apenas fazer Barry acreditar que estaria interagindo com seus aliados que retornarão, assim explicando que tudo não passaria do imaginário do Flash. Ou seja, o retorno dos personagens, incluindo o Arqueiro Verde, poderia apenas ser um truque de Bloodwork e não algo real.

Stephen Amell como Oliver Queen

The Flash corre em mais aventuras

A última temporada de The Flash será constituída por 13 episódios, muito menos do que o padrão da série, que normalmente são entre 18 a 23 episódios.

“A 9ª temporada começa uma semana depois de sua batalha épica, e Barry Allen e Iris West-Allen estão se reconectando e ficando mais próximos do que nunca. Mas quando um grupo mortal de Rogues chega a Central City liderado por uma nova e poderosa ameaça, The Flash e sua equipe devem mais uma vez desafiar probabilidades impossíveis de salvar o dia”, diz a sinopse da nova temporada.

“Mas quando os Rogues são derrotados, um novo adversário mortal surge para desafiar o legado heroico de Barry Allen. E em sua maior batalha até agora, Barry e o Time Flash serão levados ao limite, a fim de salvar Central City pela última vez”, conclui a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix. A nona temporada estreia em 8 de fevereiro de 2023.

