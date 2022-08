Fãs de The Flash se emocionam após o cancelamento da série

A série The Flash está indo para sua nona e última temporada, após a CW revelar que decidiu não ir mais adiante com a série. Os fãs estão tendo várias reações nas redes sociais.

Muitos fãs estão agradecendo, enquanto outros choram pelo término da série do Arrowverso. The Flash está encerrando um ciclo de mais de 10 anos (via ScreenRant).

Atualmente, a série estrelada por Grant Gustin é a única do Arrowverso em andamento, sendo que todas as outras foram canceladas ou encerradas.

E como tudo que tem um começo, também tem um fim, os internautas fizeram publicações emocionantes no Twitter.

Veja algumas reações, abaixo.

“Estou muito grato por estar aqui para assistir a essa era da DCTV. Os cruzamentos, conectividade, a emoção, a pura diversão que experimentamos neste universo. Não havia nada parecido. E imo, não haverá nada parecido para DC novamente. Eu sempre amarei o Arrowverso”, disse um fã.

“Obrigado Grant Gustin. Você sempre será o retrato definitivo do Flash”, escreveu outro fã.

“Com o fim de The Flash chega o fim do Arrowverse, a última série desse lindo universo. Graças a este chamado “Arrowverse”, minha obsessão pela DC começou e sempre serei grata por todas as coisas incríveis que me fez sentir nos últimos anos”, disse uma fã.

“Temos nove anos de Candice Patton como Iris West e serei eternamente grata”, escreveu outra fã.

“Eu gostaria que houvesse uma maneira de saber que você está nos bons velhos tempos antes de realmente deixá-los”. Difícil de acreditar que The Flash está chegando ao fim, e com ele o Arrowverse”, disse outro fã.

The Flash corre em mais aventuras

“Acompanhe as aventuras do homem mais veloz do planeta, o cientista da Central City, Barry Allen, que após um trágico acidente adquire o poder da velocidade”, diz a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix. A nona temporada estreia em 2023.

