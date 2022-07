Fãs de The Flash só querem uma coisa, mas a DC continua a decepcionar

Barry Allen nunca esteve sozinho na série The Flash. Ele sempre teve uma equipe ao seu lado, mas esse time acabou mudando bastante ao longo dos anos, o que tem decepcionado bastante os fãs da DC.

Originalmente, a equipe era formada por Caitlin Snow, Cisco Ramon e Harrison Wells, sendo expandida com o passar dos anos, enquanto alguns (como Cisco e Harrison) deixaram a série, voltando apenas para participações especiais.

Cada membro do grupo é essencial por si só, não apenas por seus conhecimentos específicos e meta-habilidades, mas porque eles cuidam de Barry, uns dos outros e da segurança de Central City.

Após uma infinidade de linhas do tempo confusas e eventos de fim de mundo, a versão da 8ª temporada do Team Flash inclui Iris West-Allen, Joe West, Cecile Horton, Allegra Garcia e Chester P. Runk , junto com Barry, é claro.

Embora os fãs ainda pareçam estar gostando da série em algum nível (via Rotten Tomatoes), muitos não gostam dessa equipe e gostariam de ver o time original de volta.

Equipe decepcionante

Em uma discussão de abril de 2022 no subreddit r/FlashTV (via Looper) , os fãs debateram as adições que foram feitas nas últimas temporadas. O usuário Particle_Excelerator iniciou o debate criando uma enquete intitulada “Quem é a pior adição ao time Flash” e incluiu os personagens de Cecile, Chester, Allegra, Frost, Chillblaine e Ryan Choi.

Após a conclusão da votação, Chillblaine finalmente conquistou o primeiro lugar de pior adição à equipe.

No total, o personagem recebeu a ira de aproximadamente 40% dos eleitores. No entanto, a inclusão de Chillblaine nesta lista não foi sem controvérsia.

CosmicWaffleMan escreveu: “Eu nunca o considerei parte do Team Flash”. Da mesma forma, FortySevenLifestyle opinou que nem Chillblaine nem Ryan deveriam ser incluídos na lista.

Curiosamente, os comentários deste tópico em particular sugerem que muitas pessoas gostam de nenhum dos novos membros da equipe.

Para muitos fãs de The Flash, enquanto a equipe continua mudando, eles estão cada vez menos interessados ​​em assistir a série. No entanto, parece provável que essas mudanças continuem.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix.

