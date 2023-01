Fãs de The Last of Us chamam 3º episódio de um dos melhores episódios da história da TV

A série The Last of Us é um grande sucesso da HBO, e os fãs estão chamando o terceiro episódio de um dos melhores da história da TV.

Já renovada para a segunda temporada, o seriado que adapta o jogo de mesmo nome da PlayStation exibiu apenas três episódios.

O terceiro episódio conta mais sobre Bill e Frank em uma narrativa que vai além dos games, permitindo mais profundidade aos personagens (via ComicBook).

Diversos fãs ficaram chocados com a história entre os dois personagens, e intitularam o novo episódio como “o melhor episódio da série” e um dos “melhores da TV”.

Veja as reações, abaixo.

Tonight’s episode of The Last of Us was remarkable tv, *easily* the best episode so far but also the most drastically different than the game and I don’t know how to feel about that. — Colby Nash (@DantonNash) January 30, 2023

Wow the Last of Us went from pretty good zombie show to transcendent work of art in three episodes. Getting third season Leftovers vibes — qui tam jinn (bill) (@bill_of_lefts) January 30, 2023

Tonight’s episode of the last of us was absolutely one of the best episodes of television I’ve ever seen. I’m floored — Don (@djp1016) January 30, 2023

3rd episode of the last of us was an amazing surprise — plant parenthood🌱 (@faisonedd) January 30, 2023

O melhor episódio da série

“O episódio desta noite de The Last of Us foi notável para a TV, facilmente o melhor episódio até agora, mas também o mais drasticamente diferente do jogo e não sei como me sentir sobre isso”, disse um fã.

“Uau, The Last of Us passou de um bom show de zumbis para uma obra de arte transcendente em três episódios. Obtendo vibrações da terceira temporada de The Leftovers”, comentou outro.

“O episódio de The Last of Us desta noite foi absolutamente um dos melhores episódios de televisão que eu já vi. Estou chocado”, comentou mais um fã.

“O terceiro episódio de The Last of Us foi uma surpresa incrível”, revelou outro fã.

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

