Fãs de The Last of Us estão chorando com penúltimo episódio

The Last of Us chocou os fãs com o penúltimo episódio da primeira temporada. Nas redes sociais, muitos estão compartilhando suas reações aos traumáticos eventos do capítulo.

Nesse oitavo episódio, vemos Ellie precisando lidar com um grupo que quer matar Joel, enquanto ele está enfermo. Para piorar as coisas, o líder do grupo tem sinistros desejos envolvendo Ellie.

“O episódio 8 foi uma montanha-russa de emoções o ‘baby girl’, a orelha no chão, o bizarro do David, Ellie e Joel no final, foi bom demais”, disse um fã.

“Espero que todos os envolvidos na produção de The Last of Us saibam o que eles fazem comigo”, escreveu outro fã.

“Acabei de assistir ao penúltimo episódio de The Last Of Us… Papai Pascal proferiu aquela frase e eu deslizei para fora do sofá. Eu não tenho estado bem desde então”; disse outra fã.

“Há uma selvageria no impulso protetor de Joel em direção a Ellie em The Last of Us. Nasce do desespero de seu tempo, do reconhecimento de que a segurança é quase totalmente inexistente, … e eu sinto isso em meus ossos”, comentou outro fã.

Veja os tuites, abaixo.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

