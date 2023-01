Fãs de The Last of Us não conseguem superar AQUELE beijo: “Nojento”

Alerta de spoiler

A série The Last of Us exibiu neste domingo (22) seu segundo episódios, e os fãs da série não conseguem superar o beijo, o chamando de “nojento”.

Enquanto Joel, Tess e Ellie chegam ao Capitólio, Tess revela que foi infectada, e após Joel matar um infectado, uma horda vai atrás deles.

Por conta disso, Tess pede para Joel que se concentre em salvar Ellie e saia com ela do local. A personagem prepara granadas e derrama gasolina para explodir o lugar (via CBR).

Com isso, após a entrada dos infectados e ser notada por eles, um infectado chega mais próximo e acaba beijando ela, enquanto ela explode o lugar. Os fãs acharam o momento bastante nojento, apesar do bom episódio.

Veja as reações, abaixo.

O beijo foi a parte mais nojenta do episódio

“Por que Tess apenas ficou lá e levou um beijo francês por infectados?”, comentou uma fã.

“Aquele episódio de The Last of Us foi tão bom, mas alguém pode me dar uma razão sólida para explicar por que aquele infectado teve que enfiar a língua na garganta de Tess e dar um dos beijos mais nojentos que já vi na TV ao vivo”, disse um fã.

“Odeio o fato de que Tess basicamente beijou um infectado, mas tenho certeza de que há um grande motivo para isso. Provavelmente para promover a infecção… ainda nojento”, comentou outra fã.

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

