Fãs de The Last of Us percebem grande gafe no 6º episódio

O sexto episódio de The Last of Us acabou deixando passar um erro. Em uma das cenas do capítulo, podemos ver a equipe de produção em tela.

No episódio, vemos uma tomada aérea, que acaba deixando a equipe da série aparecer em tela. Naturalmente, eles deveriam ter sido removidos digitalmente.

Não é algo tão evidente, mas fãs compartilharam fotos da cena em questão em que podemos ver membros da equipe.

Como foi o caso do copo de Starbucks em Game of Thrones, a HBO deve editar o episódio agora que o erro foi encontrado.

Veja abaixo a gafe.

Brilliant episode. Something you might want to fix and reupload though. You can see the film crew in this shot. pic.twitter.com/GZ9Pp6AknL — Scott T. Jones Guitarist/Composer (@stjguitarist) February 20, 2023

Mais sobre The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

