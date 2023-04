Fãs de The Mandalorian acham que importante personagem é espiã do Império

Alerta de spoilers

A terceira temporada de The Mandalorian começou mal, muito mal, mas deu uma guinada no penúltimo episódio e retomou sua qualidade de outrora. Infelizmente, só temos um episódio pela frente e os fãs estão esperando uma grande traição de uma das mandalorianas.

Muitos acreditam que a Armeira (Emily Swallow) é uma espiã do Império. Isso configuraria a maior traição da série até agora.

Como evidência, os fãs estão usando o fato do capacete de Moff Gideon no penúltimo episódio também ter chifres como o dela. Além disso, ele precisaria de alguém para trabalhar com Beskar, e ela tem vínculos com a Death Watch, grupo de mandalorianos que já tomou algumas decisões controversas no passado.

Isso sem falar que ela convenientemente não estava em meio ao conflito com os Imperiais no fim do episódio (e como eles sabiam que os mandalorianos estavam ali naquele momento?).

Tudo aponta para a traição de alguém e a Armeira é a candidata mais forte.

Mais sobre a série

“As jornadas do Mandaloriano pela galáxia de Star Wars continuam. Antes um solitário caçador de recompensas, Din Djarin se reuniu com Grogu. Enquanto isso, a Nova República luta para afastar a galáxia de sua história sombria”, diz a sinopse.

Na terceira temporada de The Mandalorian, o personagem enfrenta Bo-Katan, que adquiriu o sabre negro e agora governa Mandalore.

Os eventos do terceiro ano seguirão após o final da primeira temporada de O Livro de Boba Fett, série derivada de The Mandalorian.

Pedro Pascal, Kate Sakhoff, Carl Weathers e Giancarlo Esposito retornam para a nova temporada. Jon Favreau e Dave Filoni continuam no comando da série.

A terceira temporada de The Mandalorian está sendo disponibilizada com episódios semanais no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.