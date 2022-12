Fãs de Supernatural surtam com volta de amado personagem em The Winchesters

Alerta de spoiler

A série The Winchesters, prelúdio de Supernatural, vem dando o que falar após uma grande surpresa. Os fãs do seriado ficaram emocionados com o retorno de um amado personagem.

No episódio sete da primeira temporada, o público mergulhou ainda mais no relacionamento dos pais de Dean e Sam, Mary e John.

Continua depois da publicidade

Porém, a aparição de Henry Winchester causou alvoroço entre os fãs da série, que só retorna com novos episódios em janeiro (via Looper).

O personagem já é conhecido na franquia, tendo aparecido ainda na oitava temporada de Supernatural, quando foi ajudar Sam e Dean na luta contra Abbadon.

Veja as reações, abaixo.

O retorno causou choque entre os fãs

O recente episódio revelou a aparição de Henry para fazer as pazes com sua esposa e filho, causando um choque entre os fãs com seu retorno.

“Henry dizendo a John que está orgulhoso dele. Henry dizendo a Millie que a ama… Henry dizendo a John que o ama… você está brincando comigo? Você quer que eu morra? Estou chorando”, disse uma fã.

“Que bom que John e Millie puderam ver Henry, tive a sensação de que ele iria desaparecer antes que ela chegasse”, escreveu outra fã.

“Meu Deus, estou inspirando tão rápido com o pulmão por ver Henry”, disse mais uma fã.

The Winchesters está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.