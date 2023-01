Fãs de Wandinha pedem demissão de ator após alegações de abuso sexual

A série Wandinha é um grande sucesso da Netflix, porém um dos astros está sendo alvo de fãs que pedem sua demissão após alegações de abuso sexual.

O ator Percy Hynes White foi acusado de assediar de várias jovens nas redes sociais. White interpreta Xavier Thorpe no seriado, e teve a hashtag “Cancel Percy” como um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Uma usuária reuniu diversas informações e provas sobre isso, dizendo que White é um assediador, e acabou cometendo abuso sexual com meninas menores de idade (via We Got This Covered).

Ainda segundo ela, a prática de estupro e assédio por parte do ator aconteceu quando ele estudava em Toronto, e comentou que ele e seus amigos “convidavam explicitamente mulheres que achavam gostosas para que pudessem embebedá-las e ficarem chapadas o suficiente para fazer sexo com elas”.

“Saber que eu e meu amigo estamos chocados, com reações de dor de estômago ao ver Percy Hynes White em nossa nova série favorita, é finalmente a minha experiência em sua festa no colégio sendo justificada porque vocês estão ouvindo. Obrigada”, escreveu ela.

“Aqui está a prova da menina. Ele fez sexo com ela quando ela tinha 14 anos. Ela mentiu sobre ter 16 anos para o público, mas ele sabia que ela tinha 14, também eles estavam conversando desde os 13 e eu juro que ela me disse que eles bagunçaram aos 13, mas talvez eu esteja errada”, disse ela em outro tuite.

A thread no Twitter ainda reúne outras práticas além do assédio praticado pelo ator, como injúria racial em mensagens e vídeos.

Fãs querem ator fora da série

Após diversas pessoas se mostrarem contrárias ao ator ao acompanharem depoimentos de outras jovens, que também sofreram abuso dele, os fãs querem que White seja preso.

“Acordei para descobrir que Percy é um estuprador? Tire esse estranho da minha tela”, disse um fã.

“Oi, Netflix Percy Hynes White precisa ser removido do elenco de Wandinha agora. estupradores não merecem estar no centro das atenções. você precisa proteger suas atrizes, assim como todas as meninas que agora estão olhando para um predador sexual. Faça algo sobre isso”, escreveu uma fã.

“Percy tendo acusações de abuso e estupro e estando em um programa baseado em uma personagem que ficou famosa por Christina Ricci e atuando ao lado dela quando ela é uma sobrevivente de violência doméstica e a porta-voz de estupro em rede nacional, abuso e incesto está tão doente”, escreveu mais um fã.

A Netflix não se posicionou sobre o assunto, e nem o ator. O astro ainda chegou a limitar os comentários no Instagram.

Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira