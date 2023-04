Fãs e críticos estão detonando a 3ª temporada de The Mandalorian

Fãs de The Mandalorian estão amplamente criticando a 3ª temporada, classificando-a como a pior temporada até agora da série.

Segundo o Hollywood Reporter, o último episódio, “Guns for Hire”, obteve as notas mais fracas desde o lançamento da série há quatro anos, com avaliações da temporada despencando de 90% para 57% no Rotten Tomatoes, enquanto a média da série no IMDB – o maior banco de dados de filmes e séries da internet – segue caindo também.

Enquanto fãs queixam da queda de qualidade da atração, os críticos, que chegaram a aclamar o primeiro episódio do terceiro ano, começam a se manifestar negativamente também sobre a temporada.

O crítico da CNN, Brian Lowry, escreveu que The Mandalorian está “passando por uma crise de identidade”. O Collider tem esmurrado Mandalorian com manchetes como “O que está matando a 3ª temporada de The Mandalorian”. A Forbes diz que a série se atrapalhou em seu enredo-chave e “toda a temporada parece ter perdido o rumo, com Mando e Grogu desaparecendo em segundo plano e nenhuma história abrangente clara a seguir (ou vilão contra o qual torcer)”.

Os fãs foram ainda mais brutais: “Queda maciça na qualidade”, declarou um no Rotten Tomatoes. Outro disse: “Esta série se transformou de forma irreconhecível. Não é mais o homem sem nome no espaço, mas o homem sem propósito no espaço”. Um outro usuário afirma: “A série não é mais a série de Mando, os pontos da trama são descartados por conveniência, missões sem sentido, e o pior, de longe tem a pior atuação que já vi em Star Wars”.

“Esta temporada NÃO é a 3ª temporada de The Mandalorian, é a 1ª temporada de Bo Katan, com Din Djarin e Grogu, que apenas a seguem”, reclamou um fã. “Din Djarin agora é um personagem coadjuvante e Grogu está lá apenas para fins de merchandising”, opinou outro.

Essa parte de “a série não é mais de Mando” tem sido uma reclamação recorrente dos fãs, já que a atual temporada de The Mandalorian deu mais tempo de tela à sua companheira Mandaloriana Bo Katan (Katee Sackhoff) e um pouco menos ao protagonista Din Djarin (Pedro Pascal). Um diretor de The Mandalorian, Rick Famuyiwa, sugeriu recentemente que Din Djarin não é mais necessariamente o personagem titular do programa, o que é bastante estranho.

A 3ª temporada de The Mandalorian

Mais sobre a série

“As jornadas do Mandaloriano pela galáxia de Star Wars continuam. Antes um solitário caçador de recompensas, Din Djarin se reuniu com Grogu. Enquanto isso, a Nova República luta para afastar a galáxia de sua história sombria”, diz a sinopse.

Na terceira temporada de The Mandalorian, o personagem enfrenta Bo-Katan, que adquiriu o sabre negro e agora governa Mandalore.

Os eventos do terceiro ano seguirão após o final da primeira temporada de O Livro de Boba Fett, série derivada de The Mandalorian.

Pedro Pascal, Kate Sakhoff, Carl Weathers e Giancarlo Esposito retornam para a nova temporada. Jon Favreau e Dave Filoni continuam no comando da série.

A terceira temporada de The Mandalorian está sendo disponibilizada com episódios semanais no Disney+.

