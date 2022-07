Fãs escolhem segundo melhor personagem de Lista Negra após Red

Para fãs de Lista Negra (The Blacklist), não há dúvida: o melhor personagem da série é Raymond ‘Red’ Reddington, interpretado por James Spader. Em relação ao “segundo melhor personagem”, o debate é mais intenso. Porém, nas redes sociais, os espectadores podem ter encontrado um candidato à altura.

“Após se entregar à polícia, um brilhante fugitivo oferece ajuda ao FBI, mas apenas se a novata Elizabeth Keen for sua parceira”, afirma a sinopse oficial de Lista Negra (The Blacklist).

Continua depois da publicidade

Junto com James Spader, o elenco de Lista Negra (The Blacklist) é liderado por Megan Boone no papel de Liz Keen.

Revelamos abaixo quem ficou com a medalha de prata no ranking dos melhores personagens de Lista Negra (The Blacklist), de acordo com os fãs da série.

Depois de Red, Dembe é o melhor personagem de Lista Negra

No Reddit, uma postagem perguntou aos fãs de Lista Negra: qual é o segundo melhor personagem da série?

Muita gente acreditou que, devido à importância de seu papel, Liz Keen seria a escolhida. Porém, a opinião dos fãs surpreendeu muita gente.

Na thread, inúmeros espectadores afirmaram que Dembe Zuma é o segundo melhor personagem de Lista Negra (The Blacklist).

Essencialmente, Lista Negra (The Blacklist) é a “série do Red”. Mesmo assim, Dembe Zuma se estabelece como um dos personagens mais interessantes.

Como o guarda-costas de Red, Zuma desempenhou um papel crucial na série policial. A atuação de Hisham Tawfiq também ofereceu uma enorme profundidade ao personagem, que eventualmente, se tornou uma figura complexa e tridimensional.

Nas 9 temporadas de Lista Negra (The Blacklist), Dembe Zuma conquistou os fãs da série e se converteu em um personagem essencial.

“Independente do final da série, o Dembe merece um desfecho feliz”, comentou um fã na rede social.

Muitos fãs gostaram da maneira como Lista Negra (The Blacklist) desenvolve a personalidade de Zuma.

“Sua história de origem é realmente inspiradora”, opinou outro espectador, fazendo referência a trágica infância do personagem.

Para muitos espectadores, Dembe Zuma também se destaca por suas divertidas interações com Red.

Além disso, muitos fãs não sabem, mas além de interpretar um dos melhores personagens de Lista Negra (The Blacklist), o ator Hisham Tawfiq é um herói na vida real.

Antes de começar sua carreira artística, Tawfiq trabalhou na Marinha Americana e no Corpo de Bombeiros de Nova York.

O ator, inclusive, trabalhou no resgate às vítimas dos atentados de 11 de setembro. Tawfiq falou sobre o assunto em uma entrevista.

“No início, era tudo muito animado e excitante! Eu vivia pela adrenalina. Mas depois do 11 de setembro, tudo mudou. Perdi muitos colegas, e a partir daí, passei a entender o verdadeiro perigo da profissão. A ‘mentalidade de Superman’ foi toda embora”, revelou o astro.

Você pode conferir as 8 primeiras temporadas de Lista Negra (The Blacklist) na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.