Fãs estão chateados por That ’90s Show não mencionar personagem de That ’70s Show

That ’90s Show, a série derivada de That ’70s Show, mostra o que aconteceu com quase todos os personagens originais. Além de não revelar o que aconteceu com Hyde (Danny Masterson), com Laurie (Lisa Robin Kelly), e com o controverso Randy Pearson (Josh Myers), o spin-off também não faz menção a Betsy, filha de Kelso e Brooke.

Na sexta temporada de That ’70s Show, é revelado que Kelso (Ashton Kutcher) vai ter um bebê com Brooke (Shannon Elizabeth). Eventualmente, Brooke mudou-se para Chicago com o bebê, e Kelso os acompanhou na temporada final. Em That ’90s Show, Kelso está de volta a Point Place e casado com Jackie (Mila Kunis), mas sua filha Betsy nem deu sinal de vida.

A ausência de Betsy, no entanto, não passou despercebida pelos fãs:

“EU EXIJO JUSTIÇA PARA A MENINA DO KELSO!!!!”, tuitou o usuário @oocsitcoms.

I DEMAND JUSTICE FOR KELSO’S BABY GIRL!!!! pic.twitter.com/V1VBN9XAo4 — no context sitcoms ☮︎ (@oocsitcoms) January 21, 2023

“Tipo, o que aconteceu com a filha de Kelso. Porque ela nasceu em 1979???? ONDE ELA ESTÁ?? ONDE ESTÁ BETSY??!?!?”, @daylightluna perguntou.

You see stuff like this I don’t like bc I start overthinking things. Like what happened to kelso’s daughter. Bc she was born like what 1979???? Which makes them only a year apart ???? WHERE IS SHE ?? WHERE IS BETSY??!?!? pic.twitter.com/kNTGUaHHBr — liz is going to 1/29 🦋 (@daylightluna) January 20, 2023

“Estou apenas no primeiro episódio, mas onde está a filha de Kelso? Em 95 ela teria apenas 16 ou 17 anos, então onde ela está?”, questionou @Alex86198240.

I'm only on episode one but where's Kelso's daughter? In 95 she would only be like 16 or 17 so where is she? pic.twitter.com/Rk8MYZ8Xb5 — Alex doodles (@Alex86198240) January 20, 2023

“Estou chateado por eles não terem mencionado a filha de Kelso, porque ela era uma parte tão importante da vida dele, onde Betsy está, pessoal”, tuitou @W1LLESHUGS.

i’m upset that they didn’t mention kelso’s daughter at all bc she was such a big part of his life where tf is Betsy y’all — annie (@W1LLESHUGS) January 20, 2023

Outro usuário do Twitter, @beet_lejuice, pareceu ser mais sensato ao argumentar: ”As pessoas não usam mais a lógica? Reclamando sobre a filha de Kelso. Brooke e ele obviamente não acabaram juntos, então a filha, como a maioria das situações de pais separados, mora com a mãe. Não é tão difícil usar seu cérebro”.

do people not use logic anymore. Whining about Kelso's daughter. Brooke and him obviously didn't end up together so the daughter, like most separated parents situation lives with the mother. Like it's not that hard to use your brain. — It's Not Rocket Appliances (@beet_lejuice) January 22, 2023

That ’90s Show é nostalgia pura

That ’90s Show, que funciona como continuação de That ’70s Show, permite que os fãs se reencontrem com os clássicos personagens da sitcom.

As estrelas da série original se reuniram na tela para a série spinoff de 10 episódios da Netflix, que acontece no verão de 1995 e segue a filha de Eric e Donna, Leia Forman (interpretada por Callie Haverda), enquanto ela descobre as peculiaridades de Point Place, Wisconsin, em uma visita aos avós, Kitty (Debra Jo Rupp) e Red (Kurtwood Smith).

Rupp, agora com 71 anos, e Smith, agora com 79, são estrelas recorrentes na nova série.

No elenco, Callie Haverda interpreta Leia Forman, filha de Eric Forman e Donna Pinciotti, e presumivelmente nomeada em homenagem a Leia Organa. Já Mace Coronel interpreta Jay Kelso, filho de Michael Kelso (Ashton Kutcher) e Jackie Burkhart (Mila Kunis).

Ashley Aufderheide interpreta Gwen, uma leal, mas rebelde, ‘Riot grrrl’ e é descrita como uma “potência pequena, mas nervosa”. Reyn Doi interpreta Ozzie, o melhor amigo de Gwen e abertamente gay, descrito como “incrivelmente honesto”.

Maxwell Acee Donovan interpreta Nate, o irmão mais velho de Gwen que é descrito como um “meio-ocidental alimentado com milho” e dirige uma minivan Dodge surrada.

Samantha Morelos interpreta Nikki, a namorada de Nate que vem de uma família de superempreendedores. Ela é descrita como inteligente e em voluntariado, mas tem uma veia rebelde.

Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp interpretam Red e Kitty Forman, os avós de Leia e os únicos membros do elenco principal que retornam de That ’70s Show.

Os astros do original, como Ashton Kutcher e Mila Kunis, também retornam aos seus papéis, exceto Danny Masterson, que foi acusado de estupro.

A primeira temporada de That ’90s Show está disponível na Netflix.

