Fãs estão desolados com ESSA cena de A Casa do Dragão

Alerta de spoiler

A Casa do Dragão, série prelúdio de Game of Thrones, é um grande sucesso da HBO Max. O último episódio da primeira temporada foi exibido no último domingo (23), indicando um segundo ano ainda mais chocante.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

Continua depois da publicidade

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

Com o último episódio e cenas chocantes, os fãs da série ficaram desolados com um momento específico, e reagiram nas redes sociais (via ScreenRant).

O público fica chocado com a morte de Lucerys

Muitos espectadores expressaram sua frustração com Rhaenyra permitindo que Lucerys fosse até a batalha Ponte Tempestade sozinho.

Diversos fãs estão visivelmente desolados com o acontecimento, visto que Rhaenyra perdeu seu segundo filho na série, agora nas mãos de Aemond.

“Me desculpe, batalha? Isso não foi uma batalha. Luke era um menino de 13 anos que chegou ao fim da tempestade como enviado sob uma bandeira da paz. ele se recusou a lutar, mas Aemond, seu tio adulto, o atacou com um dragão 5 vezes maior que o de Luke. Foi assassinato a sangue frio”, disse uma fã.

“Eu sabia que Ponta Tempestade ia acontecer, mas caramba… Lucerys e Arrax são apenas bebês. Foda-se Aemond novamente”, escreveu outro fã.

“Aemond voando para longe de Ponta Tempestade depois de ferrar com tudo”, escreveu mais uma fã.

“Alicent quando Aemond conta a ela o que ele fez em sua viagem para Ponta Tempestade”, comentou um fã.

“Lucerys, não vá até Ponta Tempestade. Não vá até Ponta Tempestade. Lembre-se o que aconteceu com seu pai idiota quando ele foi para Harrenhal”, disse uma fã.

Agora que Aemond matou Lucerys devido a suas provocações ficarem fora de controle, não importará para nenhum dos lados que o assassinato foi acidental.

Na segunda temporada, a morte de Lucerys provocou uma vingança de Rhaenyra, que servirá como um catalisador para as ações da personagem.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.