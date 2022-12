Fãs estão irritados com série derivada de The Witcher

A nova série de The Witcher, derivada da original, The Witcher: A Origem, vem dando o que falar após alguns fãs notarem diferenças criativas.

Os fãs mais assíduos de The Witcher estão muito irritados com o spin-off, que parece seguir o mesmo caminho da série original. E o consenso é o mesmo para eles, com o público achando que será ruim.

“1.200 anos antes de Geralt de Rívia, o mundo dos monstros, dos homens e dos elfos se torna um só, e surge o primeiro bruxo”, diz a sinopse.

O elenco conta com Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Mirren Mack, Dylan Moran, entre outros.

Série derivada se afasta do material original

A saída de Henry Cavill de The Witcher levantou muitas questões sobre a série não estar honrando seu material original, e o ator estaria insatisfeito.

No entanto, a história parece se repetir com The Witcher: A Origem, e os fãs notaram que os criadores não estão se esforçando para manter uma fidelidade (via Looper).

“Você tem material de origem tão bom, na forma de livros. Você só pode fazer pior inserindo sua criatividade nele. Deveria ter feito uma adaptação literal, tanto quanto possível, você acabaria com um show decente. Agora? Falta de palavras”, escreveu um fã.

“Acabou tudo aqui pra mim. Não dá mais pra assistir esse universo se o desrespeito ao material de origem levou a isso. E todos vocês da Netflix e da equipe de The Witcher também estão completamente em silêncio sobre isso. É uma zombaria dos fãs. Estou saindo com Henry Cavill”, disse outra fã.

“Quão difícil é seguir os livros de Sapkowski?”, indagou mais um fã.

“Não vou assistir. Cole o material de origem ou partimos como Henry Cavill”, disse mais um fã.

Desde o lançamento de The Witcher, os fãs dos jogos e livros estão falando a mesma coisa sobre a falta de fidelidade ao material base.

Por sua vez, a Netflix não deu ouvidos, e continua mantendo parte do material original de Andrzej Sapkowski incluso, embora boa parte seja ideia dos roteiristas.

O público já alertou que a Conjunção das Esferas aconteceu 1500 anos antes dos eventos de The Witcher, mas o showrunner Declan de Barra revelou que a série se passa 1200 anos antes.

Os roteiristas parecem esquecer do cânone de The Witcher e todo o material base, e justamente conseguem irritar os grandes fãs da famosa saga de Geralt de Rivia.

The Witcher: A Origem estreia em 25 de dezembro na Netflix.

