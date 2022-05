Fãs estão preocupados com a Nancy em Stranger Things 4

Faltam poucos dias para a estreia do primeiro volume da 4ª temporada de Stranger Things e os fãs estão muito preocupados com o que pode acontecer com Nancy Wheeler (Natalia Dyer) nos novos episódios da série de sucesso da Netflix.

Na primeira temporada, a personagem gostava de estudar, ficar com seu seu namorado, Steve Harrington (Joe Keery), e passar um tempo com sua melhor amiga, Barb (Shannon Purser).

No entanto, eventos com o Mundo Invertido mudaram sua vida: sua amiga morreu, o melhor amigo do seu irmão sumiu, ela agora está namorando com Jonathan (Charlie Heaton) e sua rotina de estudos está mais para investigações desse mundo misterioso e desconhecido.

Nas temporadas anteriores Nancy já teve suas viagens desagradáveis pelo Mundo Invertido, mas o trailer final para os novos episódios de Stranger Things mostra a jovem Wheeler entrando muito mais a fundo dessa dimensão estranha e em ruínas, e ela precisa sair de lá antes que seja tarde demais.

Os fãs reagiram ao perigo que Nancy está sofrendo em Stranger Things 4:

NANCY GET OUT OF THERE NOW IM SERIOUS #StrangerThings pic.twitter.com/7SfPmTHmcR — ken (@wandaslizzie) May 23, 2022

“NANCY SAIA JÁ DAÍ, ESTOU FALANDO SÉRIO!”

Exactly I don't want Nancy or Steve to die 😭 pic.twitter.com/TypDWT5P5Y — Jatin (@StanJoeAlwyn) May 23, 2022

“Exatamente, não quero que a Nancy ou o Steve morram!”

touch steve or nancy and your ass is grass @Stranger_Things — caressa (@caressa_sx) May 23, 2022

“Encoste no Steve ou na Nancy e você já era, Stranger Things”

A primeira leva de episódios de Stranger Things 4 chega dia 27 de maio ao catálogo da Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.