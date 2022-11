Fãs estão preocupados com cancelamento de Lista Negra

Lista Negra, uma das séries policiais mais populares da TV, pode estar chegando ao fim! Pelo menos, é disso que desconfiam os fãs da produção. Novidades deixaram os espectadores de The Blacklist em polvorosa. Por isso, os entusiastas querem saber: Lista Negra será realmente cancelada?

“Após se entregar à polícia, um brilhante fugitivo oferece ajuda ao FBI, mas apenas se a novata Elizabeth Keen for sua parceira”, afirma a sinopse oficial de Lista Negra (The Blacklist) na Netflix.

Junto com James Spader, o elenco de Lista Negra (The Blacklist) conta com Megan Boone (Liz Keen), Diego Klattenhoff (Donald Ressler), Ryan Eggold (Tom Keen), Amir Arison (Aram Mojtabai), Mozhan Marnó (Samar Navabi) e Hisham Tawfiq (Dembe Zuma).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Lista Negra (The Blacklist) precisam saber sobre o (possível) cancelamento da série; confira.

De acordo com os fãs, Lista Negra será cancelada

Primeiramente, vale lembrar que Lista Negra (The Blacklist) já foi renovada para a 10ª temporada. Os novos episódios vão ao ar a partir de fevereiro de 2023, na emissora americana NBC.

Ou seja: os fãs poderão conferir, pelo menos, mais uma temporada até o suposto cancelamento da série.

Mesmo assim, muitos espectadores acreditam que a 10ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) será a última. O motivo? A série será exibida em um horário bem diferente.

No final da 8ª temporada, Lista Negra perde uma das personagens mais importantes: Liz Keen, vivida por Megan Boone.

Muita gente acreditou que a produção chegaria ao fim com a despedida de Boone. Porém, dado o carisma de James Spader, Lista Negra garantiu a renovação por mais um ano.

Porém, uma novidade deixou os fãs preocupados. A partir de 2023, Lista Negra será exibida todos os domingos, às 8 da noite.

Embora a mudança não seja uma sentença de morte, ela traz alguns problemas para o desenvolvimento da série.

Com a exibição aos domingos, Lista Negra (The Blacklist) vai ao ar junto com A Equalizadora – uma série com sólidos números de audiência. Por isso, a trama de Red pode perder para o thriller de Queen Latifah, o que eventualmente, pode levar ao cancelamento da produção.

Em um mundo marcado pelo streaming, as emissoras tradicionais ficam cada vez mais competitivas. Para garantir uma renovação, as séries precisam alcançar um alto nível de audiência, o que será difícil para Lista Negra.

“Vou literalmente chocar. Com a exibição aos domingos, acho que eles vão matar a audiência de Lista Negra. E aí, a série será cancelada. Não veremos o James Spader por um bom tempo, até ele precisar de dinheiro novamente. Acho que vou morrer com essa ausência”, comentou uma fã da série nas redes sociais.

Mas os fãs não precisam se desesperar! Pelo menos até o momento, o cancelamento de Lista Negra não passa de especulação.

A 10ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) estreia nos Estados Unidos em 26 de fevereiro de 2023. Enquanto isso, você pode conferir os episódios da série na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.