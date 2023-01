Fãs estranham voz de atriz de Big Bang Theory em sua nova série

The Big Bang Theory conta com diversas personagens inesquecíveis e uma delas é Bernadette, com sua voz bem característica. Melissa Rauch, contudo, não tem essa voz naturalmente e os fãs estranharam ao vê-la em uma nova série.

O reboot de Night Court, baseado na comédia que durou nove temporadas na década de 1980, marca o primeiro grande projeto de Melissa Rauch desde The Big Bang Theory. Rauch interpreta a juíza Abby Stone, filha de Harry Stone (Harry Anderson), e preside o turno da noite do Tribunal Criminal de Manhattan.

Muitos fãs de The Big Bang Theory assistiram a nova série em razão da presença da atriz e ficaram surpresos ao ouvir sua voz normal (via Looper).

“Gostei do novo Night Court ontem à noite, apenas me acostumando à voz não-Bernadette de Melissa Ranch”, tuitou @jennakayreads ao lado de um emoji rindo.

Alguns usuários, como @GabeReal909, expressaram um sentimento semelhante. Outros ainda ficaram chocados ao descobrir que a voz de Bernadette de Rauch fazia parte de sua performance.

“Meu Deus, eu realmente pensei que Melissa Rauch falava como Bernadette”, escreveu @TommieGirlsWurl.

Com Night Court programado para ir ao ar semanalmente na NBC, os fãs terão muitas oportunidades de se ajustar à voz normal de Rauch.

A inspiração por trás da voz de Bernadette

Em entrevista ao The Rubin Report, Melissa Rauch revelou que a voz da personagem foi inspirada em uma que ela ouviu enquanto crescia.

“A voz de Bernadette é muito parecida com a da minha mãe, exceto pelo sotaque de Jersey”, disse ela ao apresentador. “Minha mãe, não é tão aguda, mas está nesse tom e nessa faixa.”

O público de The Big Bang Theory está tão acostumado a ouvir Rauch falar como Bernadette que fica surpreso ao conhecê-la pessoalmente.

Alguns fãs até descartam Rauch como não sendo a estrela da comédia porque sua voz real soa tão diferente. “Às vezes eu sou reconhecida, e então eles ouvem minha voz e ficam tipo ‘Oh, não é você'”, explicou ela.

Rauch tem um talento especial para não apenas imitar a voz de sua própria mãe, mas também o tom impetuoso de Debbie Wolowitz (Carol Ann Susi), a mãe de Howard, conforme já ouvimos até na própria série.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

