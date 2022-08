Fãs “não estão preparados” para a 2ª temporada de Sandman

Sucesso de público e crítica, Sandman tem tudo para se tornar uma das séries mais populares da história da Netflix. Poucos dias após o lançamento da 1ª temporada, os criadores, elenco e equipe de produção já discutem a renovação para um segundo ano. Segundo os showrunners, os fãs “não estão preparados” para o que está por vir.

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, afirma a sinopse oficial de Sandman na Netflix.

Baseada nas HQs de Neil Gaiman, a 1ª temporada de Sandman adapta os dois primeiros volumes da história: Preludes & Nocturnes e The Doll’s House.

Mostramos abaixo tudo que os responsáveis por Sandman revelaram sobre a 2ª temporada; confira.

2ª temporada de Sandman tem tudo para agitar a Netflix

Primeiramente, vale lembrar que a Netflix ainda não renovou Sandman para a 2ª temporada. No entanto, dado o enorme sucesso da série, tudo indica que a plataforma dará o sinal verde para a produção de novos episódios.

Em uma entrevista a um site americano, o showrunner Allan Heinberg falou sobre o planejamento da 2ª temporada e o que pode acontecer nos novos episódios.

“Já estamos conversando sobre a 2ª temporada. Estamos muito animados para o que, eventualmente, faremos nela. O público não está esperando algo assim. Vamos pegar todo mundo de surpresa”, comentou o produtor.

De acordo com Neil Gaiman, o criador da história, o público “não está preparado” para os eventos do segundo ano.

“Nós vamos continuar com a mesma história. Sempre que falamos que a 2ª temporada começará com um novo embate entre Lucifer e Morpheus, as pessoas ficam muito animadas. Mal sabem elas o que vai acontecer! Elas não estão preparadas”, afirmou o quadrinista.

Em diversas entrevistas, o elenco da série também revelou as expectativas para os novos episódios.

Tom Sturridge, o intérprete do protagonista Sonho, afirmou querer ver “uma adaptação fiel” da trama de Sandman.

“Quero ver a história como está nas HQs. Mas não temos ideia do que acontecerá na 2ª temporada! A nossa ignorância é verdadeira. Só quero continuar contando essa história extraordinária, já que ela vai para lugares inimagináveis”, comentou o ator.

Jenna Coleman, a Johanna Constantine, também está entusiasmada para começar a 2ª temporada.

“Eu sempre aceitaria entrar no mundo psicodélico da imaginação do Neil Gaiman”, afirmou a atriz.

Normalmente, a Netflix demora de 2 semanas a 3 meses para divulgar o destino de suas produções originais. Logo, a renovação de Sandman deve ser anunciada até o final de 2022.

Enquanto isso, você pode conferir a 1ª temporada de Sandman na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.