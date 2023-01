Fãs não notaram: Atriz de The Walking Dead está em Vikings: Valhalla

Um dos grandes trunfos de Vikings: Valhalla – uma das séries históricas mais populares da Netflix – é seu elenco, formado por grandes astros do cinema e da TV. Muitos fãs não perceberam, mas Pollyanna McIntosh, que dá um show como a Rainha Ælfgifu, também atua em The Walking Dead.

“Inimigos novos e antigos aguardam Freydis, Leif e Harald nos confins do mundo. Mais uma vez, a busca por poder e novos lugares para conquistar é incessante”, afirma a sinopse da 2ª temporada de Vikings: Valhalla.

Continua depois da publicidade

O elenco principal de Vikings: Valhalla é liderado por Sam Corlett (O Mundo Sombrio de Sabrina), Frida Gustavsson (The Witcher), Leo Suter (Sanditon) e Bradley Freegard (Holby City).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre as performances de Pollyanna McIntosh em Vikings: Valhalla e The Walking Dead.

Pollyanna McIntosh conquista fãs em Vikings: Valhalla e The Walking Dead.

A atriz escocesa Pollyanna McIntosh integra tanto o elenco de Vikings: Valhalla quanto o de The Walking Dead.

Na série histórica da Netflix, McIntosh interpreta a Rainha Ælfgifu da Dinamarca. A personagem desempenha um papel muito importante na produção, principalmente na trama de Freydis.

Em Vikings: Valhalla, Ælfgifu de Northampton – cujo nome em inglês arcaico significa ‘elfa’ e ‘presente’ – é a primeira esposa do Rei Canute, governante da Dinamarca.

A personagem também é mãe de Harald Harefoot e Svein Knutsson. Suas origens remontam ao antigo Reino de Mércia (que é comandado pela Rainha Kwenthrith na trama de Vikings).

Embora a caracterização de Ælfgifu em Vikings: Valhalla seja largamente fictícia, a personagem é inspirada em uma figura da vida real, integrante de uma poderosa família de Mércia e filha de Ælfhelm, um dos governantes da Northumbria.

Pollyanna McIntosh interpreta a Rainha como uma mulher fria, calculista e ambiciosa, disposta a tudo para ser tão respeitada quanto o marido.

Em The Walking Dead, por outro lado, a atriz escocesa vive uma personagem bem diferente: Jadis.

Na trama da série, Jadis (cujo verdadeiro nome é Anne) é introduzida na 7ª temporada como a líder dos Catadores, um grupo de sobreviventes que reside em um aterro sanitário.

Em meio à primeira batalha do grupo de Rick contra os Salvadores, Jadis trai o protagonista, aliando-se a Negan em troca de mais homens para sua comunidade.

Eventualmente, The Walking Dead confirma Jadis como uma das integrantes do CRM. É ela quem salva Rick no final da 9ª temporada, colocando o protagonista em um helicóptero da misteriosa organização.

A personagem também aparece no spin-off World Beyond, no qual revela ainda mais detalhes sobre sua origem e papel no grupo paramilitar.

Na Netflix, Pollyanna McIntosh também está na série O Mundo Sombrio de Sabrina, no papel do anjo Metatron.

Você já pode conferir todos os episódios de Vikings: Valhalla na Netflix. The Walking Dead está disponível na Star+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.