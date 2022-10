Fãs não sabem: Astro de A Casa do Dragão tem doença rara

Em A Casa do Dragão, Matt Smith dá um show de atuação (e carisma) como o polêmico Daemon Targaryen. Por sua performance, o ator conquistou fãs no mundo todo. O que muita gente não sabe é que o astro sofre de uma rara – e incurável – doença óssea.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

Além de Matt Smith como Daemon Targaryen, o elenco de A Casa do Dragão conta com Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de A Casa do Dragão precisam saber sobre a luta de Matt Smith contra sua doença; confira.

Matt Smith, o Daemon de A Casa do Dragão, lida com doença incurável

Você sabia que, antes de virar ator, o grande sonho de Matt Smith era ser jogador de futebol? Ainda na adolescência, o astro chegou a assinar um contrato com o time Leicester City.

Porém, esse sonho foi por água abaixo quando Smith foi diagnosticado com uma rara doença óssea.

Aos 15 anos, Matt Smith começou a sentir intensas dores na coluna. Foi aí que ele descobriu ter espondilose cervical, uma doença incurável que resulta no desgaste das vértebras do pescoço.

Na verdade, a espondilose cervical é um tipo de artrose. A doença afeta principalmente os idosos, mas em alguns casos, também aparece em pacientes mais jovens.

Vale lembrar que a doença não afeta apenas o pescoço, mas todos os segmentos da coluna vertebral. Na região cervical, as dores costumam ser mais intensas.

Por isso, Matt Smith teve que trocar a paixão pelo futebol pela carreira artística. O ator falou sobre a escolha em uma entrevista a uma rádio britânica.

“Foi algo muito difícil, me senti insatisfeito. Meu ego dizia: ‘É isso que eu sou, sou um jogador de futebol’. E vocês sabem que, na escola, todo mundo gosta de jogar futebol. Do nada, tive que desistir desse sonho”, comentou o ator.

Sob orientação de seu antigo professor de teatro, Matt Smith decidiu voltar suas atenções para a indústria do entretenimento.

“Lembro do Sr. Terry Hardingham, meu ex-professor de teatro, me salvar da depressão. Ele disse algo como ‘você não foi feito para ser um jogador de futebol, sempre te achei um ótimo ator’”, explicou Smith.

Para a alegria dos fãs de A Casa de Dragão, Matt Smith decidiu seguir o conselho do professor. O ator começou sua carreira em 2006, com um papel pequeno no filme para TV Ruby in the Smoke.

Desde então, o ator se destaca por performances em séries como Doctor Who e The Crown, além dos filmes Morbius e Noite Passada em Soho.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente, todos os domingos, no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.