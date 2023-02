Fãs querem salvar Warrior Nun, mas ainda há chances disso acontecer?

Os fãs de Warrior Nun, definitivamente, são muito esforçados! Desde o cancelamento da série, anunciado pela Netflix no final de 2022, a fan-base da produção não cansa de pedir pelo salvamento da série. Mas afinal de contas: será que isso ainda pode acontecer?

“Ava e as irmãs da Ordem fazem novas alianças e resolvem derrubar um falso profeta determinado a dominar o mundo”, afirma a sinopse oficial da 2ª (e última) temporada de Warrior Nun.

Protagonizada por Alba Baptista (Fátima: A História de um Milagre), a série conta também com Thekla Reuten (Operação Red Sparrow), Lorena Andrea (A Pequena Sereia), Kristina Tonteri-Young (Outside the Wire) e Joaquim de Almeida (O Xangô de Baker Street) no elenco.

Mostramos abaixo se, após ser cancelada pela Netflix, Warrior Nun pode ser salva por outras plataformas de streaming, confira!

Após ser cancelada, Warrior Nun será salva?

A resposta é mais complexa do que parece! Afinal de contas, envolve direitos autorais, questões contratuais e outros elementos complicados.

Porém, infelizmente, Warrior Nun tem poucas chances de ser “salva” após a confirmação do cancelamento pela Netflix.

O motivo é o mesmo do cancelamento: Warrior Nun simplesmente não conseguiu a audiência desejada pela Netflix. A fan-base da série é muito dedicada, mas pouco numerosa.

Logo, se Warrior Nun falhou em garantir números sólidos de audiência (pelo menos sob a perspectiva da Netflix), é difícil imaginar que outra plataforma de streaming assumiria os custos de uma produção que, geralmente, não é tão lucrativa.

Além disso, o custo de produção de Warrior Nun (que envolve cenários bem produzidos e efeitos especiais) é bastante elevado.

A 2ª temporada de Warrior Nun, por exemplo, teve um orçamento maior que o da 1ª temporada de Recruta.

Protagonizada por Noah Centineo, Recruta garantiu ótima audiência com baixo custo de produção, e por isso, foi renovada para a 2ª temporada.

Finalmente, também é importante lembrar que, apesar de não ser impossível, o “salvamento” de séries canceladas é algo raro – só tendo acontecido em exemplos como Magnum P.I, Manifest, Lucifer e Brooklyn Nine-Nine.

Recentemente, os fãs de Warrior Nun voltaram às atenções para a AppleTV+. Com outdoors em grandes avenidas, petições com milhares de assinatura e hashtags nas redes sociais, os espectadores pressionam a plataforma a salvar a produção.

No entanto, as chances da AppleTV+ salvar Warrior Nun são bastante improváveis. Afinal de contas, em toda a sua história, a plataforma da Apple nunca salvou outra série cancelada.

Enquanto isso, Warrior Nun continua cancelada. Você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

