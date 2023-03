Fãs queriam ver mais personagem de Big Bang Theory, mas não conseguiram

The Big Bang Theory apresentou muitas personagens secundárias ao longo dos anos. Algumas foram promovidas ao elenco fixo da série, como Amy e Bernadette, enquanto outras apareceram em poucos episódios. Existe uma que os fãs queriam ver bem mais.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Mostramos abaixo qual personagem os fãs de The Big Bang Theory queriam ver mais na popular sitcom; confira! (via Looper)

Fãs queriam ver mais Leslie Winkle em The Big Bang Theory

De acordo com alguns na comunidade de fãs de The Big Bang Theory, a série precisava de mais de Leslie Winkle, vivida por Sara Gilbert.

A rival de Sheldon Cooper e interesse amoroso de Leonard Hofstadter só apareceu em apenas nove episódios antes de terminar sua participação na série, o que as pessoas parecem pensar que é uma oportunidade perdida.

“Ela era uma das minhas personagens favoritas. Gostaria que tivéssemos mais dela, eu amava o relacionamento dela e de Leonard”, escreveu u/King_Luthius no Reddit, com vários na seção de comentários concordando.

Já u/JayR_97 e u/mr_copypasta expressaram sua decepção por Winkle não ser uma presença mais frequente no programa antes de ser concluído em maio de 2019.

Ela foi um rosto recorrente durante a primeira temporada, recebeu uma promoção para o elenco principal da segunda temporada e, em seguida, foi para uma estrela convidada para a terceira antes de desaparecer do programa, até sua participação especial no nono ano do seriado.

A razão de seu súbito desaparecimento se resume aos roteiristas, que não tinham certeza de onde levar a história da personagem.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

