Fãs se despedem de personagens queridos em A Casa do Dragão

O 6º episódio de A Casa do Dragão – batizado de A Princesa e a Rainha – trouxe grandes reviravoltas para a produção do HBO Max. No novo capítulo, três personagens importantes se despediram do público. Com algumas das cenas mais emocionantes da 1ª temporada, o episódio também deu o que falar nas redes sociais.

Um dos maiores sucessos do HBO Max, A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones. A produção adapta os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

O 6º capítulo também marcou a introdução de Emma D’Arcy e Olivia Cooke como as versões adultas da Princesa Rhaenyra Targaryen e da Rainha Alicent Hightower.

Mostramos abaixo como os fãs de A Casa do Dragão se despediram de alguns dos personagens mais queridos da série; confira.

Fãs de A Casa do Dragão se emocionam com a morte de Laena Velaryon e Harwin Strong

No 6º episódio de A Casa do Dragão, a produção do HBO Max traz a morte de três personagens: Laena Velaryon, Sor Harwin Strong e seu pai Lyonel.

A despedida de Laena é, definitivamente, a mais tocante. No parto de seu terceiro filho, a esposa de Daemon perde muito sangue e fica à beira da morte.

Mas ao invés de falecer pelas consequências do parto, Laena decide tomar as rédeas do destino nas próprias mãos.

Em sua última cena – e em um dos momentos mais emocionantes da 1ª temporada de A Casa do Dragão – Laena ordena Vhagar a queimá-la, realizando assim seu desejo de “morrer como uma Amazona de Dragões”.

A morte de Laena foi uma das cenas mais comentadas do 6º episódio de A Casa do Dragão. Nas redes sociais, fãs lamentaram o fato da personagem morrer tão cedo.

“Gostaria de ver mais aventuras da Laena com o Daemon. A maneira que a Vhagar hesitou antes de queimá-la me fez chorar de verdade”, comentou um espectador em uma thread do Reddit.

Além disso, alguns fãs reclamaram da maneira como A Casa do Dragão caracterizou a relação de Laena e Rhaenyra. No livro “Fogo e Sangue”, as personagens são grandes amigas.

“Eu só gostaria de um foco maior na amizade da Laena e da Rhaenyra. Eles poderiam ter abordado isso nos primeiros episódios”, comentou outro fã.

A outra despedida do 6º episódio de A Casa do Dragão é a do Sor Harwin Strong, que (aparentemente) morre junto com o pai no incêndio de Harrenhal.

Mesmo aparecendo pouco em A Casa do Dragão, Harwin Strong conquistou os fãs da série por sua enorme força, caráter honrado e amor pelos filhos.

“Meu cavaleiro preferido e seu pai estão mortos! Que inferno!”, afirmou um espectador da produção do HBO Max.

A morte de Harwin Strong se torna ainda mais trágica pelo fato do “acidente” ter sido organizado por seu irmão Larys – que parece disposto a tudo para ganhar a confiança da Rainha Alicent.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente (todos os domingos) pelo HBO Max.

