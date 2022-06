Fãs surtam com icônica fala de Star Wars no final de Obi-Wan Kenobi

Contém spoilers

Um diálogo no último episódio da primeira temporada de Obi-Wan Kenobi deixou os fãs de Star Wars emocionados.

Darth Vader e Obi-Wan Kenobi duelam mais uma vez, mas dessa vez a carga dramática é ainda maior.

Obi-Wan ainda se culpa pelo que aconteceu com Anakin Skywalker, mas curiosamente o próprio o ajuda a superar.

No meio do duelo, Darth Vader diz que Obi-Wan não precisa se culpar pelo que aconteceu com ele.

O vilão diz: “Eu não sou o seu fracasso, Obi-Wan. Você não matou Anakin Skywalker. Eu matei.”

Os fãs de Star Wars elogiaram a cena, já que representa bem a relação entre Obi-Wan Kenobi e Darth Vader.

A dinâmica entre os dois personagens é uma das mais interessantes de todo o universo de Star Wars.

Confira abaixo algumas reações dos internautas.

Mais sobre Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Obi-Wan Kenobi está em exibição no Disney+.

