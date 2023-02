Fase ruim? Disney demite 7.000 e perde mais de 2 milhões de assinantes no Disney+

Recentemente, diversas empresas de tecnologia e entretenimento começaram uma nova onda de demissões – e a Disney não é exceção. No início de fevereiro, a companhia confirmou a demissão de 7 mil funcionários. Na mesma época, a empresa perdeu mais de 2 milhões de assinantes no Disney+. Será que a Disney está passando por uma fase ruim?

Atualmente, a plataforma Disney+ concorre com gigantes da indústria no acirrado mercado dos streamings. Segundo um relatório publicado em dezembro de 2022, o streaming da Disney é o terceiro mais popular do mercado.

O Disney+ ainda fica atrás da Netflix e do Amazon Prime Video em número total de assinantes. A diferença ficou ainda maior no início de 2023, quando a plataforma a Disney perdeu mais de 2 milhões de clientes.

Sendo assim, o que pode explicar a onda de demissões na Disney e a perda dos assinantes no Disney+? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber; confira!

Disney demite 7 mil funcionários para cortar custos

De acordo com uma matéria da agência de notícias Reuters, divulgada em 8 de fevereiro de 2023, a Walt Disney Company confirmou a intenção de demitir cerca de 7 mil funcionários em fevereiro. O número representa cerca 3,6% da força total de trabalho da empresa.

Vale lembrar que, na mesma época, a Warner Bros Discovery (empresa-mãe do HBO Max) e a Netflix também confirmaram cortes nos seus respectivos quadros de funcionários.

Todas essas medidas compartilham o mesmo objetivo: reduzir custos, fazer economia e aumentar os lucros das plataformas.

Atualmente, Bob Iger (o CEO da Disney) tenta reestruturar a companhia de cima a baixo – pela terceira vez em um período de 5 anos.

Essa reestruturação é baseada em 3 pilares: entretenimento (filmes e séries de TV), parques (como os da Disneylândia) e esportes (com a emissora ESPN).

“A nossa reorganização resultará em uma abordagem coordenada e mais econômica para as operações”, comentou Iger em uma mensagem recente aos acionistas da Disney.

Por que o Disney+ perdeu mais de 2 milhões de assinantes?

Sob a liderança de Bob Iger, a plataforma de streaming Disney+ perdeu mais de 2 milhões de assinantes.

De acordo com um relatório da própria Disney, publicado antes de uma reunião dos acionistas, 2,4 milhões de assinantes deixaram o Disney+ no último quadrimestre de 2022.

Com isso, o número total de clientes da plataforma fica em 161,8 milhões. O número subverte os últimos balanços financeiros do streaming.

Em novembro de 2022, por exemplo, o Disney+ ganhou 12,1 milhões de assinantes, e na época, seu número total de clientes ficou em 164,2 milhões.

A redução, nesse sentido, vem após um extenso período de crescimento da plataforma, marcado também pelo aumento de lucros nos streamings subsidiários (como o Hulu e a ESPN+).

A empresa desconfia que a redução do número dos assinantes vem como resultado de “maiores custos com programação, produção e tecnologia”.

“Após um primeiro quadrimestre sólido, estamos embarcando em uma transformação significativa, que maximizará o potencial de nossas equipes criativas, de nossas marcas e de nossas franquias inigualáveis”, comentou Bog Iger.

Em 2023, o Disney+ lançará séries como Invasão Secreta, Echo e Ironheart, além da 2ª temporada de Loki.

