Fatality de Mortal Kombat em The Last of Us está certo e fãs provam isso

O sétimo episódio de The Last of Us mostra Ellie e Riley jogando Mortal Kombat em um fliperama no shopping e fãs provaram que uma das personagens poderia ter, de fato, acertado o fatality que vemos na série.

No episódio, vemos um dos fatalities de Mileena, que é realizado segurando chute alto por 5 segundos e soltando o botão. No entanto, ela parecia estar apertando vários botões aleatórios. Isso fez algumas pessoas desocupadas acharem que se tratava de um erro.

Mas fãs experientes de Mortal Kombat provaram que isso poderia acontecer. Acontece que existem duas maneiras de realizar esse fatality:

O streamer do Twitch, MickyWinz, mostrou isso em ação, provando que dá para fazer o golpe segurando o botão de defender e apertar o de chute algumas vezes.

O showrunner Neil Druckmann também entrou em detalhes no podcast oficial The Last of Us sobre como Ellie e Riley poderiam até mesmo conhecer os movimentos de Mortal Kombat II:

“Isso é algo sobre o qual conversamos bastante; como elas colecionam coisas do velho mundo, uma das coisas que costumavam ser realmente populares eram as revistas de videogames. Se elas estivessem apaixonadas por este jogo, Ellie coletaria qualquer coisa a ver com este jogo, incluindo essas revistas que listavam os movimentos que elas memorizariam no caso de jogá-lo”.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

