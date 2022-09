Fate: A Saga Winx: 2ª temporada já supera a anterior de uma forma

A série que adapta o famoso desenho O Clube das Winx para a versão live-action, Fate: A Saga Winx, já está com sua segunda temporada na Netflix. A famosa animação conquistou o mundo com a música de abertura e suas personagens carismásticas.

E, além de estrear com seu novo ano, a segunda temporada já supera sua anterior, corrigindo alguns erros que a primeira temporada teve.

Continua depois da publicidade

“A série gira em torno de seis fadas populares que devem aprender a controlar seus poderes mágicos frequentando uma escola em um mundo fantástico. Alfea é uma escola situada no Outromundo que tem por objetivo formar as fadas”, diz a sinopse.

O elenco da série conta com Abigail Cowen, que interpreta Bloom, Paulina Chávez vive Flora, Hannah van der Westhuysen é Stella e Sadie Soverall interpreta Beatrix.

Mais diversidade no novo ano

Mesmo recebido após controvérsias em 2021, Fate: A Saga Winx garantiu uma segunda temporada, embora não seja a série mais elogiada do streaming.

Em conversa com o Radio Times, a atriz Eliot Salt, que interpreta a Terra na série, comentou uma novidade na produção. Os fãs criticaram a falta de diversidade do programa, visto que no desenho, Musa tenha surgido do leste da Ásia e Terra é da América Latina.

Salt reconheceu os erros, e comentou que a produção trabalhou para corrigir e melhorar a série, trazendo ainda mais diversidade.

“Acho que alguns dos erros cometidos na primeira temporada foram corrigidos. E realmente, acho que todos os envolvidos estão gratos pelas conversas que aconteceram em torno disso e que permitiram que isso acontecesse”, disse ela.

A segunda temporada introduz Flora, uma das mais amadas personagens do desenho. Ela é interpretada por Paulina Chávez, que é latina.

A atriz comentou que é muito importante ter mais representatividade em tela, e embora não tenha estado na primeira temporada por conflitos na agenda, ela fez um esforço para aparecer no segundo ano.

“Como latina, é muito importante ter representação na tela e é bom que isso esteja acontecendo”, disse a estrela. “Eu não poderia estar na primeira temporada se eles a tivessem, então é tudo uma questão de tempo. E acho que as coisas realmente acontecem por uma razão.”

Salt ainda indicou que a série adicionará mais diversidade LGBTQ+ na segunda temporada, em um enredo envolvendo Terra. O seriado já conta com um personagem gay, Dane, interpretado por Theo Graham.

“Uma das grandes coisas é que temos alguma estranheza na minha forma. Então, estou muito empolgada, privilegiada e honrada por poder fazer isso”, exclamou Salt.

A segunda temporada de Fate: A Saga Winx está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.