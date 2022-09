Fate: A Saga Winx: Explicamos o final da 2ª temporada

A 2ª temporada de Fate: A Saga Winx já estreou na Netflix, e se você já maratonou os sete episódios, pode ter ficado com algumas questões.

A temporada foi repleta de trocas de lado, com Bloom dividida entre a memória de sua mentora original, Farah Downing, e a nova diretora Rosalind, com as promessas de informações sobre o seu passado, e a memória de sua mentora original. Beatriz também está mudando de lado constantemente e Sky se encontra dividida entre a lealdade entre seu pai biológico, Andreas, e seu pai adotivo, Silva.

No final desta 2ª temporada de Fate: A Saga Winx vemos Bloom lutando para salvar Sky do Bruxo de Sangue Sebastian. O personagem descobriu como usar criaturas mágicas, chamadas scrapers, para roubar a magia das fadas e agora quer conseguir o poder sagrado de Bloom, a Chama do Dragão, para vingar Aster Dale.

Bloom oferece a Chama do Dragão? As Winx chegam a se transformar em suas icônicas formas de fada? E quem morre no final da 2ª temporada da série?

Final explicado de Fate: A Saga Winx

Mesmo sendo Bloom que confronta Sebastian inicialmente, não é ela que salva o dia. Não sozinha, pelo menos.

Sebastian convence a fada a transferir a Chama do Dragão para ele. O bruxo consegue isso ao revelar que Bloom, na verdade, tem mil anos de idade. Sua mãe foi a última fada a portar a Chama do Dragão e o desastre aconteceu. Sabendo que ela passou esse poder perigoso passa a filha, a mãe de Bloom coloca ela em estase até o pai de Sebastian à descobrir e levá-la para Aster Dale.

A mãe de Bloom ficou mil anos no Reino das Trevas. Quando descobriu que sua mãe nunca quis que ela tivesse esse poder, Bloom concorda em desistir dele.

A garota ainda acredita que Sebastian quer usar seu poder para prevenir uma guerra entre os Bruxos de Sangue e as Fadas. Mas não é o que ele quer.

Beatrix descobre a verdade e chega bem na hora. Ela tira Sky de sua prisão e destrói a ligação que estava transferindo a Chama do Dragão para Sebastian, que fica irritado e joga Beatrix conta um pilar, matando ela. Grey salva Sky usando Magia de Sangue, probando que nem todos os Bruxos de Sangue são maus.

Bloom fica irritada e tenta destruir Sebastian de uma vez, mas ela usa muito de seu poder para enfrenta o poder combinado de várias fadas que o vilão está carregando dentro de si. Sebastian aponta que ela não conseguirá derrotá-lo sozinha, e então as outras Winx pegam pedaços de cristais cheios de poder que se quebraram durante a luta, e criam uma ligação. Elas compartilham poder e cada uma se transforma em sua versão melhorada como Fada, e juntas elas destroem Sebastian.

No final de tudo, Bloom decide entrar no Reino das Trevas e encontrar sua mãe, mas também fecha o portal que foi aberto por Sebastian. Ela deixa bilhetes para as pessoas. Enquanto isso, Alfea está sendo atacada por monstros.

A temporada acaba com Bloom encontrando uma mulher ruiva em uma torre de pedra e perguntando: “Mãe?” Deixando a resposta para a próxima temporada.

A nova temporada de Fate: A Saga Winx já está na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira