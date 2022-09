Fate: A Saga Winx: O que você precisa saber antes de ver a 2ª temporada

A segunda temporada de Fate: A Saga Winx chega à Netflix no dia 16 de setembro e há muito o que ser lembrado do primeiro ano. Dito isso, vamos recapitular tudo o que aconteceu na primeira temporada.

O programa da Netflix é baseado na série animada favorita dos fãs da Nickelodeon, Winx Club , de Iginio Straffi.

Fate: A Saga Winx começa com a personagem principal, Bloom (uma fada do fogo) chegando em Alfea – uma escola mágica localizada em um dos outros reinos.

No campus, Bloom conhece Stella, uma fada da luz, sua mentora para o passeio pelo campus, bem como sua colega de quarto e Sky, especialista em treinamento.

Ela também é apresentada a suas outras colegas de quarto Aisha, uma fada da água, Terra, uma fada da terra, como o nome deixa claro, e Musa, fada da mente, que são fadas com seus próprios poderes únicos. Logo é revelado que os pais de Bloom são humanos e não sabem que Bloom é uma fada ou está em Alfea.

Bloom é matriculada na escola pela diretora Dowling ao descobrir que ela é uma fada. O esclarecimento dado a Bloom é que ela pode ter um gene de fada adormecido em sua ascendência e é por isso que ela tem os poderes de uma fada do fogo.

No entanto, Bloom ainda é muito nova para tudo isso e tem dificuldade em usar seus poderes. De fato, em um flashback, vemos que ela é responsável por incendiar sua casa e quase ferir gravemente seus pais.

Com a chegada de todas as novas fadas e especialistas na escola, há uma festa de orientação que Bloom não gosta muito, levando-a a cruzar a barreira protetora da escola e sair para a floresta.

Enquanto pratica sua magia lá, ela perde o controle. No entanto, Aisha a salva usando sua magia de água, mas não deixa de mencionar que Bloom poderia ser uma changeling devido à sua capacidade mágica.

Esta exposição deixa Bloom perturbada que é quando ela planeja deixar o reino e visitar o Primeiro Mundo (o mundo dos humanos) usando um anel que Stella lhe oferece.

Mas, ao retornar do Primeiro Mundo para Alfea, ela é atacada por um queimado – uma presença demoníaca que se acredita estar extinta há séculos. Ela é salva por Dowling e seus colegas de quarto, mas perde seu anel.

Manipulações e magia

Ao perceber que Bloom perdeu seu anel, Stella manipula Bloom, Terra e Sky para ajudá-la a recuperá-lo. Em sua busca para encontrar o anel, o grupo encontra Silva, um treinador especialista, ferido pelo queimado.

Terra tenta tratá-lo enquanto Bloom é derrubada pelas vozes do queimado em sua cabeça. No entanto, com a ajuda de Aisha, ela é capaz de derrotar o queimado e recuperar o anel de Stella. Silva é trazido de volta à academia para tratamento.

Enquanto isso, uma nova e misteriosa aluna chamada Beatrix chega à academia e se envolve com um dos especialistas em treinamento chamado Riven. Ela é vista vasculhando o escritório de Dowling e encontrando uma passagem secreta que está trancada.

Bloom logo é agraciada com o sonho de uma mulher dizendo-lhe para procurá-la. Ela confronta Dowling depois de encontrar uma foto daquela mulher para a qual a diretora revela que é uma mulher chamada Rosalind, que passou a ser a mentora de Dowling e agora está morta.

No entanto, ela não está ciente de como Bloom e Rosalind estão conectadas. O romance de Bloom com Sky expande, mas as ações passadas de Stella a assustam a se envolver demais com seu ex-namorado. À medida que a condição de Silva piora, é evidente que há mais de um queimado por aí.

Mas, a situação é resolvida quando Bloom e seus amigos lutam contra um queimado com a ajuda de Dowling, o que resulta em Silva melhorando.

Enquanto isso, Beatrix encontra uma maneira de entrar na passagem secreta matando o assistente de Dowling no processo. É revelado que a passagem secreta leva a um lugar onde Rosalind é mantida em cativeiro.

A morte da assistente de Dowling cria um tumulto quando a rainha Luna, a mãe de Stella, visita a escola, visto que não está feliz com o desempenho da filha e decide tirá-la da escola.

Por outro lado, vemos Bloom juntando-se a Beatrix para descobrir mais sobre Rosalind, o que as leva a um lugar chamado Aster Dell. Beatrix compartilha com Bloom que é a terra onde Dowling e seus aliados cometeram alguns crimes hediondos de matar pessoas ao lado dos queimados.

Ela também revela que o acontecimento de Aster Dell ocorreu dois dias antes do nascimento de Bloom, indicando que os pais biológicos de Bloom são de Aster Dell e foram assassinados. Rosalind estar viva também é deixada de fora.

No caminho de volta para a academia, Beatrix é presa em Alfea e investigada pelos professores para revelar seus planos. Bloom traça um plano para ajudar a libertar Beatrix, pois ela pode oferecer a Bloom mais informações sobre Rosalind. Beatrix oferece um acordo para libertar Rosalind.

Stella parece ter escapado de volta para a academia e com Musa e Terra decide ajudar Bloom sem ajudar Beatrix para desgosto de Aisha. O plano de fuga funciona com Bloom conjurando magia no círculo de pedra quando ela é descoberta por Sky, que revela que a estava espionando. Os dois prometem confiar um no outro e se beijam, mas Bloom acaba drogando-o.

Reviravoltas finais

Bloom decide confrontar a diretora Dowling sobre Aster Dell, que diz que foi Rosalind quem os enganou para atacar o local e é por isso que ela é mantida em cativeiro. Do outro lado, Terra e Musa deixam Beatrix.

O grupo se une e liberta Rosalind e, no processo, imobiliza Beatrix. Com o grupo libertando Rosalind, vemos um grito de batalhão emergindo quando os queimados atacam o instituto.

Com Rosalind livre, ela finalmente revela a Bloom que seus pais biológicos estão vivos e os queimados estão realmente atrás dela por seus poderes.

Rosalind tenta ativar todos os poderes de Bloom, mas ela percebe que ela está sendo usada. Ela segue sua própria vontade e atrai os queimados para longe da academia enquanto libera todo o seu poder que é denotado pelo surgimento de suas asas de fogo, algo que não acontecia há séculos.

Depois que a batalha termina e Bloom sai vitoriosa, ela decide visitar seus pais na Terra e revelar a eles sua verdadeira identidade.

Ela volta para casa com seus amigos quando as coisas tomam um rumo diferente em Alfea. Silva revela a Sky que ele matou seu pai Andreas, quando eles se juntaram ao lado maligno de Rosalind.

Mas, nos momentos finais da temporada, vemos que Andreas está vivo e é apresentado na frente de todos pela rainha Luna e Silva é preso por tentativa de homicídio. Rosalind se torna a nova diretora de Alfea depois que ela mata Dowling na floresta durante um confronto. Mas, isso não é antes dela revelar o porquê de Bloom ser especial. Isso se dá por conta da Chama do Dragão, uma antiga magia poderosa que reside dentro dela.

A segunda temporada de Fate: A Saga Winx chega à Netflix em 16 de setembro de 2022.

