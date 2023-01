FBI, FBI: International e FBI: Os Mais Procurados terão grande crossover

A CBS, emissora norte-americana, anunciou que as séries FBI, FBI: International e FBI: Os Mais Procurados terão um grande crossover.

Em um anúncio no Instagram promovido pelas estrelas das séries, Missy Peregrym, Luke Kleintank e Dylan McDermott. As criações de Dick Wolf irão se juntar pela segunda vez (via EW).

O primeiro crossover entre as séries aconteceu ainda em setembro de 2021, e deu início à quarta temporada de FBI, a terceira temporada de FBI: Os Mais Procurados e a estreia de FBI: International.

Dessa vez, o novo crossover será lançado em 4 de abril, e é a primeira vez que o ator McDermott, que vive Remy Scott, irá participar de um.

Todas as três séries estão disponível no catálogo do Globoplay.

Veja o anúncio, abaixo.

